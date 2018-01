Ile Maurice: Affaires Roches-Noires - L'admissibilité de trois des dépositions de Ramgoolam contestée

Le procès intenté à Navin Ramgoolam, Dev Jokhoo et Rampersad Sooroojebally dans l'affaire Roches-Noires a été appelé en cour intermédiaire, ce mercredi 24 janvier. La déposition de Navin Ramgoolam devait être lue devant les magistrats Razia Jannoo-Jaunbocus et Raj Seebaluck.

Or ses hommes de loi, sir Hamid Moollan, Queen's Counsel, Mes Gavin Glover et Robin Ramburn, tous deux Senior Counsel, ainsi que Mes Shaukat et Hisham Oozeer et Asif Moollan ont objecté à la production en Cour de trois des cinq dépositions de l'ancien Premier ministre.

En vertu de l'article 3 (b) du Judge's rule, Navin Ramgoolam est habilité à rédiger sa déposition. Me Gavin Glover a toutefois fait remarquer que les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department ont posé à son client plus de 200 questions après qu'il a écrit ses trois dépositions faites le 10 mars, 15 mars et 4 juin 2015. C'est alors que Navin Ramgoolam a fait valoir son droit au silence.

Selon Me Gavin Glover, les droits constitutionnels de son clients ont été bafoués. D'où l'inadmissibilité en cour, soutient-il, de ses trois dépositions.

La position du Parquet est attendue le 9 février.