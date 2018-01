Tunisie: Un crime multiforme - 224 conventions, et alors ?

De son côté, le chef du bureau du Conseil de l'Europe en Tunisie, M. William Massolin, a bel et bien inscrit sa participation dans le cadre des relations de coopération qui le lient avec la faculté. Il a commencé par planter le décor du sujet, donnant un aperçu de ses raisons d'être.

Pourquoi le Conseil de l'Europe travaille-t-il avec la Tunisie sur cette thématique ?, ainsi s'explique-t-il, se focalisant sur ce qui fait le conseil sous nos cieux.

En peu de mots, il a tout dit sur son instance. «Créé depuis 1949 à Strasbourg, avec un mandat très large, le Conseil de l'Europe est une ONG à laquelle adhèrent 47 Etats membres, fondée sur les valeurs essentielles de la démocratie, des droits de l'Homme et de l'Etat de droit».

La Tunisie, relève-t-il, y trouve ce qu'elle cherche à faire, depuis déjà sept ans, dans le sens d'un processus démocratique difficilement abouti. Il y a eu beaucoup de leçons à tirer d'une expérience partagée en matière de démocratie locale, droits de l'Homme, violence à l'égard des femmes, lutte antitorture.

De même, la lutte contre la traite des personnes y constitue également le cheval de bataille, ce dont 224 conventions ont été élaborées par ledit Conseil. D'autant plus que ce dernier n'a pas manqué de fournir à l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes l'assistance requise.

«On a accompagné les phases de sa naissance, en vertu de la loi organique n°2016-61 adoptée en août de la même année, mettant à sa disposition nos experts», fait-il savoir.

Pourtant, le phénomène de la traite semble encore méconnu, malgré l'adhésion de la Tunisie à la convention du Conseil de l'Europe sur la question.

Tant il est vrai que notre pays s'est activement engagé dans cette lutte universelle depuis la ratification de la convention des Nations unies contre le crime organisé en 2002 et son protocole additionnel (Protocole de Palerme), une année plus tard.

Cela paraît important à double titre : l'harmonisation de son propre cadre juridique et sa représentativité à une large échelle. Ce qui lui a valu appui et profit pour gain de cause.

Sur cette même lancée, M. Charles-Eric Clesse, auditeur du travail du Hainaut (ministère public) et professeur de droit pénal social à l'université de Bruxelles, est entré dans le vif du sujet : éclairage fait sur la définition de la traite, ses éléments constitutifs et types d'exploitation qui mettent la vie des victimes en péril, tenant compte des standards du Conseil de l'Europe.

Sensibilisation !

Il déclare en étayant ses propos : «Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, l'esclavage en fut l'une des formes les plus anciennes dont l'apparition remonte à -2.500 ans avant J.-C». Il importe, ici, de noter que la Tunisie est le premier pays à avoir aboli l'esclavage au début du 19e siècle, suite à un décret beylical proclamé dans ce sens.

Et le professeur bruxellois d'établir un constat assez alarmant : «Statistiques de l'ONU à l'appui, la traite des êtres humains générerait environ 32 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Pire, elle constitue la troisième forme de trafic la plus répandue au monde après le trafic d'armes et le commerce de drogue.

En sont victimes 2,5 millions de personnes chaque année, dont essentiellement des femmes et des enfants». Il ajoute : «Il ne faut pas confondre entre les termes traite et trafic. Ce dernier désigne le passage illicite des frontières».

D'ailleurs, il y a ceux qui se sont enrichis sur le dos des victimes, a-t-il encore indiqué. Qu'entend-on par traite des personnes ? Sa collègue, magistrate de profession, vient de mettre les choses au clair.

Ce phénomène désigne, par définition, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes aux fins d'exploitation, soit par la menace, le recours à la force ou par d'autres formes de contrainte.

Sous nos cieux, nul n'en est guère épargné. Bien qu'une loi soit là, avec de nouveaux garde-fous (instance nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes), le danger persiste. Reste que la sensibilisation devrait être à son plus haut niveau pour en réduire autant que possible le degré d'intensité.