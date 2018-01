Madagascar: Permis de conduire - Pas de changement en vue selon le MID

Les permis de conduire malgaches sont actuellement en pleine phase d'amélioration.

Des nouvelles sur un éventuel remplacement des permis de conduire ont causé de vives réactions de la part des usagers.

" Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ainsi que ses partenaires n'envisagent pas actuellement de changer les permis de conduire pour les remplacer par d'autres ". Ce sont les propos d'un responsable auprès du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation lors d'un entretien à Anosy hier. Une réponse aux nouvelles qui ont récemment circulé selon quoi " les permis de conduire vont être remplacés ". Une nouvelle qui a causé de vives réactions de la part des usagers. Le responsable auprès du ministère de tutelle de noter toutefois que " de nombreux feed backs émanant des usagers ont été enregistrés par le ministère ". Avant d'ajouter que "c'est une bonne chose étant donné que le ministère ambitionne d'améliorer les services publics qu'il offre ".

Amélioration. Le responsable auprès du MID de faire savoir que " les feed backs des usagers permettent au ministère de tutelle d'avancer dans ses efforts d'amélioration des qualités de service ". Avant d'ajouter que " c'est dans cet esprit que quelques améliorations (et non modification) seront apportées aux permis de conduire actuels ". Ce, afin de les rendre plus pratiques et plus sécuriser. Un but qui coincïde avec les objectifs fixés lors de la mise en œuvre de la réforme sur les permis de conduire. Notamment, la lutte contre les faux permis, leur sécurisation, mais surtout la mise en place de bases de données centrales auprès du ministère de tutelle. " Objectifs atteints " selon les explications du responsable auprès du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation interviewé hier.

Délivrance. Par ailleurs, l'entretien avec le responsable auprès du MID a également permis de savoir que les délivrances de permis de conduire sécurisés ainsi que les procédures y afférentes continuent de suivre leurs cours dans les six centre immatriculateurs. Le projet de délivrance des permis de conduire dans les autres chefs lieux de préfecture annoncé il y a quelques mois par le Directeur de l'Administration du Territoire à Anosy serait également en phase de réalisation. Il convient de noter que le projet en question entend faciliter la procédure d'octroi des permis, surtout pour les populations des régions éloignées des centres immatriculateurs. Quoi qu'il en soit, les vives réactions des usagers suivant les fausses nouvelles démontrent un certain manque de communication entre les organes responsables de la conception et de la délivrance des permis et les personnes bénéficiaires.