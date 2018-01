Madagascar: DGI - Changement de régimes fiscaux pour des recettes supplémentaires

Régime de l'impôt synthétique, régime du réel simplifié ainsi que du réel ont été pendant des années les régimes auxquels ont été soumis les contribuables malgaches. Dans la Loi de finances 2018, une simplification a été mise en place avec seulement deux régimes fiscaux. Ceux qui font un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions Ar seront désormais soumis à l'impôt synthétique ou « hetra tambatra » et pour ceux qui sont au-dessus, seront désormais classés sous le régime du réel, avec une obligation d'assujettissement à la TVA, à la tenue d'une comptabilité régulière, ainsi que l'obligation d'émettre des factures. Il faut dire que l'enjeu et risque en termes de recettes dans l'application des nouvelles dispositions suite au changement de régime fiscal sont de l'ordre de 15 milliards Ariary.

Les grandes lignes de la Loi de Finances 2018, les nouvelles dispositions et leurs modalités d'application, la gestion des contribuables, la TVA et les mesures d'accompagnement suite aux changements de régime fiscal ont été à l'ordre du jour. Les PME et PMI dans la matinée et les grandes entreprises dans l'après-midi ont pu discuter avec les agents de l'Administration fiscale conduite par le Directeur Général des Impôts, Razafindrakoto Iouri Garisse.

Une conférence-débat entre les acteurs économiques et la Direction Générale des Impôts a eu lieu hier à la Chambre de Commerce et d'Industrie à Antaninarenina.

