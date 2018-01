Madagascar: Musée de la photographie de Madagascar - Du virtuel au réel !

Après cinq ans d'existence virtuelle, le musée de la photographie de Madagascar va enfin ouvrir ses portes. Le Musée est situé à la Maison des maires, dans la Haute Ville, à Anjohy et sera accessible au grand public en mi-février.

Pour faire connaître davantage au grand public l'objectif ainsi que les rôles du musée, une conférence sera donnée par les membres fondateurs à l'IFM Analakely le 14 février afin de présenter la genèse et la naissance du projet. Ils donneront un aperçu de la richesse du patrimoine photographique malgache et de ce que le visiteur pourra découvrir sur les lieux. Helihanta Rajaonarison, Cédric Donck et Tamara Teissedre-Philip prendront ainsi la parole à tour de rôle.

Les intervenants. Fortement intéressée par les usages de la photo à Madagascar, Helihanta Rajaonarison était amenée, dans la réalisation de ses diplômes de DEA et de doctorat en Histoire, à poursuivre des trajectoires de photographes et de fait, plonger dans le patrimoine photographique de Madagascar. C'était au fil de ses recherches qu'elle était persuadée de l'intérêt de ce patrimoine photographique malgache, mal connu et éparpillé dans le monde. C'est de là qu'a germé cette idée de musée. Né à Antsirabe, Cédric Donck, bien que Belge affectionne particulièrement Madagascar, son île natale. Il souhaitait œuvrer en faveur de la culture malgache et s'était engagé entre autres actions, à soutenir le projet de musée de la photo.

Tamara Teissedre-Philip est la Représentante permanente de la Région Île-France à Madagascar. Passionnée de culture et très attirée par le patrimoine photographique malgache, c'est en grande partie grâce aux actions qu'elle a menées que le Musée de la photographie de Madagascar prendra très bientôt sa forme physique. Tous les trois vont se relayer pour faire connaître davantage le Musée de la photographie.