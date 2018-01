Madagascar: Cyber sécurité - Un programme académique aux besoins des entreprises

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), à travers son projet Cyber Sécurité dans l'Océan Indien, a regroupé des universités et des entreprises de la région durant trois jours à Antananarivo.

Cette réunion a été organisée sous la supervision du professeur Maroun Chamoun, de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. L'objectif consiste en fait à réfléchir et à proposer des recommandations sur l'élaboration d'un programme académique dans le domaine de la cyber sécurité tout en tenant compte du contexte régional et surtout des besoins des entreprises de la région notamment à Madagascar et à Maurice.

Notons que ce projet entre dans le cadre de la continuité de l'engagement de l'AUF à répondre à la demande exprimée par les Chefs d'Etat et des gouvernements dans l'article 45 de la Déclaration d'Antananarivo, lors du Sommet de la Francophonie, qui s'est tenu en novembre 2016 à Madagascar. Et cette Agence Universitaire de la Francophonie de l'Océan Indien a souhaité prolonger cette réflexion en contribuant à soutenir les établissements intéressés à renforcer les filières informatiques dans ce domaine.

En effet, le projet Cyber Sécurité dans l'Océan Indien (CYSOI) répond en même temps à une demande académique et économique régionale en matière de sensibilisation dans ce domaine. Toutes les parties prenantes visent ainsi à construire une offre destinée aux étudiants ayant un diplôme de licence pour développer des »briques » d'enseignements cyber sécurité, et ce, en lien étroit avec les besoins des entreprises.

La finalité de ce regroupement entre les universités et les entreprises de la région de l'Océan Indien étant de rencontrer in situ les différents acteurs et de s'entretenir avec le plus grand nombre d'enseignants locaux. Des recommandations permettant de définir un programme académique en cyber sécurité ont été ensuite proposées. Il s'agit notamment des recommandations ajustées aux besoins des entreprises.