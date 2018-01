Madagascar: Basket-ball - Le calendrier des compétitions réaménagé

La Coupe du président verra la participation de plusieurs équipes des quatre coins de l' île.

La fédération malgache de basket-ball a adapté son programme d'activités 2018 avec le changement du calendrier scolaire.

Chamboulement. Le programme des compétitions 2018 de la fédération malgache de basket-ball a été ajourné.

Quatre compétitions. « En raison du changement du calendrier scolaire et des examens initiés par le ministère de l'Education nationale et suivi de la indisponibilité des infrastructures, la FMBB a apporté des modifications au niveau du calendrier des championnats nationaux » a lancé le président de la commission technique des compétitions, Jimmy Randriamandimby. Ce sont les compétitions réservées aux jeunes qui ont connu ces changements, car nombreux sont les championnats qui coïncident avec la tenue des examens officiels. Initialement prévus se disputer du 25 août au 02 septembre à Nosy-Be, les Championnats nationaux U14 filles et U14 garçons et vétérans dames et hommes ont été avancés du 18 au 26 août. Le critérium U12 filles et garçons a été repoussé d'une semaine du 25 août au 02 septembre au lieu de 11 au 19 août à Analamanga. Les sommets nationaux U16 garçons et filles ont connu également un changement de date du 22 au 30 septembre au lieu du 15 au 23 septembre dans la ligue d'Atsinanana. Les championnats nationaux U18 se dérouleront du 06 au 14 octobre à Tsiroanomandidy. La date de l'évènement phare organisée par la FMBB cette année l'Afrobasket U18 a été maintenue du 21 au 29 juillet au Palais des Sports de Mahamasina.

Eliminatoires zonales. Mais avant ces compétitions jeunes, la saison sera lancée officiellement par l'organisation de la 4e édition de la Coupe du président de basket-ball. Les éliminatoires zonales s'étaleront du 3 février au 04 mars dans les cinq zones. Le Nord regroupe les régions Boeny, Diana, Sava et Sofia à Antsiranana du 03 au 11 février. Le Sud formé par Atsimo-Andrefana, Anosy, Androy et Ihorombe se retrouveront à Androy du 10 au 18 février. L'Ouest composé des régions Vakinankaratra, Bongolava, Itasy et Menabe en découdront à Itasy du 17 au 25 février. Les régions Haute-Matsiatra, V7V, Amoron'i Mania et Atsimo-Atsinanana se mesureront à Fianarantsoa pour le compte de la zone Centre Sud et celle du Centre à Toamasina sera l'affaire d'Analamanga, d'Alaotra-Mangoro, d'Atsinanana et d'Analanjirofo. Dans les deux centres, les éliminatoires seront programmées du 24 février au 04 mars. Le « Play-Off » se disputera à Toliara du 14 au 27 mars. La phase finale ou le Top 8 au Palais des Sports de Mahamasina se tiendra du 14 au 22 avril prochain. Le comité d'organisation va en parler davantage ce vendredi.