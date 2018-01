Madagascar: Spectacle pluridisciplinaire - « Naïf » en représentation à l'Af Diégo

Après un franc succès dans la Capitale, « Naïf » de Gad Bensalem sera représentée à l'Alliance française de Diégo.

Cette fois encore, Gad Bensalem et la chorégraphe Judith Olivia Manantenasoa feront revivre la mémoire de feu Rudi Rehava. Le « Naïf », ce projet sur lequel Rudi Rehava a apposé sa signature artistique. Poésie, danse et théâtre, le tout sera exécuté par le slameur Gad Bensalem et la chorégraphe Julie Manantenasoa. Un spectacle où plusieurs artistes se rejoignent pour lui dédier un spectacle pluridisciplinaire après sa disparition.

Pièce tournant essentiellement autour de la personnalité du professeur Albert Rakoto Ratsimamanga. Selon les mots de l'initiateur du projet « C'est l'histoire d'un homme... l'histoire d'un pays, l'histoire d'un gars. Une déclaration d'amour à un père, une mère, un pays. Si le retour aux sources était le plus grand pas vers l'avenir, invoquer le nom d'un des plus grands de notre nation sonnerait comme un devoir. Ou une échappatoire en réalité. Naïf, c'est à la fois un requiem pour le passé et une danse pour le futur.»