Madagascar: Denrées alimentaires - Les prix ont la dent dure

Depuis le début de la saison cyclonique, avec un pic durant ce mois de janvier, les prix des denrées alimentaires ont connu une envolée significative, qu'il s'agisse des produits alimentaires de première nécessité (PPN), des produits maraîchers, ou des viandes et des fruits de mer.

Au marché du Zoma par exemple, dans les poissonneries, comme dans le « Tranobe » pavillon réservé exclusivement aux fruits de mer, le kilo de crevettes se vend à 34.000 Ariary, soit près de huit euros, si l'on table sur l'euro à 4.000 Ariary ! Certes, les crevettes ne sont pas ce que l'on appellerait des denrées alimentaires de première nécessité. Mais ceci pour dire que l'inflation qui s'est stabilisée depuis le dernier trimestre de l'année ne concerne plus exclusivement l'alimentation de base des gens nécessiteux ou ceux de la problématique « classe moyenne », mais atteint également les produits actuellement consommés par les gens aisés. Notons toutefois que la hausse du prix des fruits de mer, notamment celui des crevettes s'explique en grande partie par la fermeture de la saison de la pêche, encore de rigueur dans les zones les plus productrices, notamment le Boeny (15 février) et l'Atsimo Andrefana (le 31 janvier prochain).

Conjoncture et PPN

Certes, période de soudure rime avec inflation, mais en ce début d'année, la situation socio-économique et surtout les intempéries ont favorisé cette flambée des prix. Les caprices de dame nature n'ont pas permis de récolter de bons fruits, pas plus que la spéculation des commerçants, grossistes ou détaillants n'a pas facilité les choses pour la population. Fidy (nom d'emprunt), chauffeur de taxi et sa femme ont été obligés de réduire leur ration alimentaire, notamment la viande- dont les prix se sont également envolés, à cause de l'inflation des prix du riz, dont ils ne peuvent se passer. A titre indicatif ou de rappel, le riz rouge se vend à 2.700 Ariary le kilo, le poulet de chair, à 14.000 Ariary, les fruits de saison comme les poires à 3.000 Ariary le kilo, le sucre à 2.800 Ariary et l'huile en vrac à 4.000 Ariary le litre. Avec l'euro à 4.000 Ariary actuellement et le litre du carburant à 4.000 Ariary, les Malgaches ont du mal à trouver de quoi se mettre sous la dent. Alors que dans les trois mois à venir, l'ariary est encore prévu se déprécier.