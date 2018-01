Afrique: « Le défaut d'expérience a pénalisé notre équipe »

Les Etalons du Burkina Faso jouent leur qualification pour le second tour du CHAN 2018 face aux Lions indomptables du… Plus »

Le niveau de nos joueurs ne pose pas véritablement de problèmes. Par deux fois, nous avons remporté le trophée de l'Homme du match. Certes, notre handball a encore des lacunes sur les plans physique, technique et tactique, mais elles sont davantage organisationnelles. Le sport est aujourd'hui une industrie qui nécessite des compétences à toutes les échelles, des investissements pour former les joueurs et organiser des championnats compétitifs. Notre handball refuse toute évolution.

