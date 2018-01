Cameroun: Travaux forcés pour un chef de guerre

« Général Andjilo », ancien leader anti-balaka a été reconnu coupable d'assassinat, d'association de malfaiteurs, de vols aggravés, de séquestration, de détention illégale d'armes et de munitions de guerre.

Arrêté en janvier 2015 au nord-ouest de la République centrafricaine par les troupes onusiennes, Rodrigue Ngaïbona a été reconnu coupable d'assassinat, d'association de malfaiteurs, de vols aggravés, de séquestration, de détention illégale d'armes et de munitions de guerre.

Plus connu sous le pseudonyme de « général Andjilo », cet ancien chef de guerre anti-balaka (antimachettes) a été condamné par la justice centrafricaine aux travaux forcés à perpétuité et devra verser une amende de 118 millions de F de dommages et intérêts aux victimes ou à leurs familles.

Il a également été condamné à payer un franc symbolique aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l'Homme constituées partie civile dans cette affaire.

L'homme a été présenté tout au long de son procès par l'accusation comme un tortionnaire pour les populations de Bangui et celles installées sur la route de Bouca à 300 km au nord de Bangui entre octobre 2014 et janvier 2015. Dans le camp des victimes, l'on se dit satisfait par le verdict prononcé par la Cour d'appel de Bangui. « Je suis satisfait. La procédure a été menée dans les règles de l'art », a déclaré Me Malekoudou, l'un des avocats des parties civiles.

La défense entend faire appel de ce jugement et se dit prête à défendre son client devant d'autres juridictions. «Je ne redoute rien, qu'on nous amène devant la Cour pénale spéciale, et même devant la Cour pénale internationale, nous nous défendrons», a affirmé Me Gonenzapa, avocat de la défense.

Loin d'être satisfaites par ce jugement, certaines ONG centrafricaines de leur côté entendent poursuivre Rodrigue Ngaïbona devant d'autres juridictions. «Il ne s'agit probablement que d'une condamnation pour le général Andjilo, l'accusation n'ayant couvert qu'une partie des crimes dont il est suspecté.

Il n'est pas possible qu'Andjilo puisse être appelé à répondre d'autres faits, qualifiables le cas échéant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité devant la Cour pénale spéciale», a lancé Me Mathias Morouba, président de l'Observatoire centrafricain pour les droits de l'Homme (OCDH).