Congo-Kinshasa: Principales tendances des violations des droits de l'homme documentées en 2017

Sur l'ensemble du territoire de la RDC, les agents de l'Etat sont responsables de 61% des violations documentées en 2017, tandis que 39% ont été perpétrées par les groupes armés. Si l'on prend l'ensemble des violations documentées en 2017, plus de la moitié sont attribuables aux seuls éléments de la Police nationale congolaise (PNC) et des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) réunis. Le BCNUDH déplore l'augmentation exceptionnelle (+146% en un an) du nombre de victimes d'exécutions extrajudiciaires et arbitraires par des agents de l'Etat (1.176 victimes). L'ensemble des groupes armés et milices sont, eux aussi, responsables d'un nombre affligeant d'exécutions sommaires (904 victimes).

A l'instar de l'année précédente, cette augmentation s'explique notamment par le grand nombre de violations liées à la restriction de l'espace démocratique (plus de 20% du total), ainsi que par l'activisme de plusieurs groupes armés et milices, qui non seulement s'est répandu géographiquement mais a fortement augmenté (+38%). Les agents de l'Etat ont eux aussi commis d'avantage de violations qu'en 2016 (+20%).

En 2017, le BCNUDH a documenté 6.497 violations des droits de l'homme en RDC, soit une moyenne de plus de 541 violations par mois. Il s'agit d'une augmentation de plus d'un quart (+25%) par rapport à 2016 (5.190 violations), qui avait déjà connu une augmentation de 30% par rapport à l'année 2015 (4.004 violations).

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.