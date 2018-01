Afrique de l'Ouest: Énergie électrique - La Cote d'Ivoire va augmenter la production pour le Mali

«Au niveau de la collaboration avec le pays frère qu'est le Mali, nous allons avoir des échanges beaucoup plus fréquents. Nos équipes se sont mises d'accord pour se rencontrer le mois prochain afin d'avancer sur des sujets que nous avons à élaborer ensemble dans le but d'avoir une meilleure efficacité énergétique», a-t-il déclaré.

Pour lui, la coopération Sud-Sud et l'accroissement des échanges entre nos deux pays sont nécessaires pour le développement économique et la compétitivité de nos économies par rapport à la concurrence internationale.

En ce qui concerne le secteur du pétrole et de l'hydrocarbure, le ministre ivoirien du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des Énergies renouvelablesa fait savoir que les échanges ont porté sur la manière dont on peut développer la collaboration afin de mettre en commun les ressources et les efforts dans le domaine de l'exploration pétrolière.

