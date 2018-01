Mali: Marché central à poisson - 991 millions pour la gestion et l'entretien en 2018

Selon elle, sa structure doit relever un défi majeur qui est de satisfaire l'autosuffisance alimentaire de la population malienne en poisson et de la bonne conservation hygiénique, d'où une nécessité d'assurer une chaine de froid, et de valeur constantes.

C'est le lieu de remercier le partenaire japonais, l'Agence Japonaise pour la Coopération Internationale pour son soutien permanent particulièrement M. Takafumi Toshihara qui n'a cessé de parcourir tous les marchés de la capitale et d'informer et sensibiliser les grossistes comme les détaillants sur la nécessité de transférer leur activités au Marché central à poisson de Bamako.

Elle a estimé que le marché a consenti d'énormes efforts de sensibilisation de nos partenaires à travers des actions multiples dont des opérations de démonstration et de vente de poisson au mois de mai 2017, des rondes dans un nombre important de marchés des communes V et VI du district de Bamako.

Dans son allocution, Mme Diawara dira que la 5ème session se tient dans un contexte sociopolitique difficile pour le Mali et que la situation de la campagne pêche 2016-2017 a été caractérisée par un climat sécuritaire douloureux. Ainsi le projet de budget au titre de l'exercice 2018 s'élève à 991 470 800 FCFA. Il y a 435 millions de subvention de l'Etat et 556 470 800 FCFA de ressources propres.

