Sénégal: Bordeaux accelére sur le dossier de Diafra Sakho

Le retour de Diafra Sakho en France s'est encore précisé ces dernières heures sur le marché ds transferts. Ce sont les Girondins de Bordeaux qui se sont cette fois signalés sur le dossier.

Le club français a, selon Girondinfos, accéléré la venue, sous forme de prêt, de l'attaquant de West Ham sous contrat jusqu'en 2020.

Suivi par de nombreux clubs notamment en Premier League en France, l'international sénégalais aurait donné sa préférence au club aquitain. A moins qu'il décide de retrouver le club Rennes qui serait également sur le coup.

Diafra Sakho qui ne cachait jusque là, ses envies de quitter West Ham, s'est rapproché un peu plus d'un retour en France.

Courtisé aussi bien par des clubs anglais que français, l'attaquant sénégalais de 28 ans, passé par Metz, aurait donné sa préférence aux Girondins de Bordeaux sans toutefois donner de décision définitive. Selon les médias anglais, ce dossier aurait pris de l'ampleur depuis l'arrivée de Gustavo Poyet comme entraîneur des Girondins de Bordeaux.

Toujours à la recherche d'un avant-centre, et avec une piste Aleksandar Mitrovic (Newcastle) jugée onéreuse, le club français a, selon girondinfos, accéléré ces dernières heures sur le dossier de Diafra Sakho et prépare une offre de prêt sec, avec prise en charge d'une partie du salaire de l'attaquant.

Mais avant, ajoute le site français, les dirigeants français souhaitent être certains de pouvoir aboutir sur le dossier. Car, pour l'instant, les Anglais restent fermes sur leur volonté d'inclure une option d'achat obligatoire pour accompagner le prêt du Sénégalais.

En dehors des Girondins, Rennes, également à la recherche d'un attaquant, travaille également sur le dossier et aurait notamment formulé plusieurs offres aux Anglais pour s'offrir le joueur qui est actuellement sous contrat jusqu'en 2020. Et toujours selon le site girondin, le Sénégalais doit donner sa réponse avant la fin de semaine pour faire avancer plus concrètement ces pistes.

Révélé avec le FC Metz et une saison à 20 buts inscrits en championnat (Ligue 2) en 2013-2014, Diafra Sakho avait rejoint West Ham en 2014-2015 et réussi un premier exercice intéressant puisqu'il avait scoré à 10 reprises en 23 matchs joués en Premier League.Ses deux dernières saisons auront été plus poussives (6 buts en 25 matchs), en raison notamment d'une saison galère au niveau des blessures au dos sur la fin 2016.