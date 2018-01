Sénégal: Drame de Boffa-Bayotte - La gendarmerie livre les «secrets» de l'enquête ce jeudi

En marge de cette séance de travail, le Général Niang a rendu des visites de courtoisie aux différentes autorités administrative, judiciaire et militaire (Gouverneur, Procureur et Commandant de zone) qui n'ont pas manqué de souligner leur satisfaction vis-à-vis du professionnalisme dont a fait preuve la Gendarmerie sur cette affaire.

La Gendarmerie nationale a-t-elle boulé son enquête dans la tuerie de la forêt classée de Boffa-Bayotte ? Alors que 24 suspects ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt dans la cadre de ce drame, la Gendarmerie donnera une conférence de presse, demain jeudi, pour éclairer les Sénégalais sur les dernières évolutions dans cette affaire. Mais en attendant, le Général de Corps d'Armée, Meïssa Niang, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire a effectué, lundi dernier 22 janvier 2018, une visite de travail à la Légion de Gendarmerie Sud à Ziguinchor pour encourager les enquêteurs.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.