Tunisie: Bientôt dans les bacs

Le projet artistique «Salhi» propose un mélange de jazz avec un genre musical issu du patrimoine bédouin «le salhi» qui allie mysticisme, poésie et ambiances de fête et de transe.

«Le projet "salhi" est un nouveau langage musical regroupant soufisme et musique folklorique en plus du chant et des improvisations vocales», a indiqué le chanteur Mounir Troudi dans une déclaration à l'agence TAP.

En plus des chansons soufies et bédouines, l'album présente aussi des compositions individuelles de Imed Alibi et du trompettiste Michel Marre.

Les rythmes bédouins se mélangent avec les rythmes occidentaux pour illustrer la musique comme dialogue culturel et universel entre les peuples.

A travers le métissage des genres et des rythmes, l'album «Salhi» est un travail de recherche épuré sur les rythmes et la musique traditionnelle spirituelle tunisienne et arabe avec un simple trio (percussionniste, trompettiste et chanteur).

«Même si la collaboration proposée se limite aux instruments de percussion et à un instrument à vent, l'album est le résultat d'une recherche profonde qui a su faire vibrer le public lors des récitals proposés», a souligné Troudi.

Le projet a été présenté l'année dernière à l'espace l'Acropolium de Carthage à Tunis, rappelle-t-on. A l'étranger, il a été présenté à Montpellier et Marseille en France, ainsi qu'au Portugal et en Italie.