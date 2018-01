Congo-Kinshasa: Justice - La RDC condamnée à payer 560 000 USD à trois Congolais agressés en Amérique

Le verdict rendu le 16 janvier par la Cour fédérale de Culumbia, dans le District de Washington DC, est consécutif à l'agression des manifestants congolais en 2014 par la garde rapprochée du chef de l'Etat, Joseph Kabila, lors d'une mission officielle aux Etats-Unis.

Le président de la République, Joseph Kabila, cinq membres de son entourage et l'Etat congolais devront payer cinq cent soixante mille dollars américains (USD) de dommages et intérêts à trois sujets congolais agressés par la garde du président sur le sol américain en 2014, soit trois ans et demi après la commission des faits.

A en croire radiookapi.net, qui cite Jeune Afrique et le site 7sur7.com, la République démocratique du Congo (RDC), qui est condamnée par défaut, doit verser trois cent soixante mille dollars américains à Jacques Dieudonné Miango, ainsi que cent mille dollars à chacun à Matala Kayaya et Ouwo Lukutu, victimes d'agression violente de la part de la garde rapprochée du président Kabila, lors de sa visite officielle aux Etats-Unis, à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique.

Ces sources ont noté que cette affaire remonte au 6 août 2014. Les opposants de la diaspora congolaise avaient improvisé une manifestation anti-Kabila devant l'hôtel Capella de Georgetown où était logé le Chef de l'Etat. Une altercation s'en était suivie et la garde rapprochée du président s'en était violemment pris aux manifestants. La vidéo sur cet incident avait, en son temps, fait le buzz sur le net.

Parmi les manifestants, un certain Jacques Dieudonné Miango, réfugié politique, se serait retrouvé avec plusieurs dents en moins, une commotion cérébrale, la colonne vertébrale et le cou cassés. Il avait alors saisi la justice américaine qui instruisit l'affaire avec comme co-accusés, l'Etat congolais, le président Kabila et cinq membres de son entourage faisant partie de la délégation. Le 22 mars 2017, la Cour a acté l'absence des accusés et le 16 janvier courant, elle a jugé ces derniers responsables de l'agression des manifestants sur le sol américain. Dans un document de vingt-deux pages, le juge Amy Berman Jackson vient donc de condamner la RDC au civil.

Radiookapi.net, citant toujours Jeune Afrique, a indiqué que les accusés de l'entourage présidentiel sont Raymond Tshibanda, Jean-Marie Kassamba, Jacques Mukaleng Makal, Sam Mpengo Mbey et Séraphin Ngwej. Et à Jean-Marie Kassamba de rassurer : « L'ambassade de la RDC aux États-Unis et nos services sur place sont déjà à pied d'œuvre pour dissiper ce malentendu judiciaire ».

Il est, par ailleurs, noté que si la RDC qui n'a pas comparu ne fait pas appel, la décision sera définitive et opposable aux condamnés.