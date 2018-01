Afrique: Forum économique de Davos - L'élite mondiale s'interroge sur la construction d' "un avenir commun dans un monde fracturé"

Les représentants des mille plus grandes entreprises mondiales ainsi que soixante-dix chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent du 23 au 25 janvier, dans la ville suisse, pour révéler leurs préoccupations sur les problèmes géopolitiques et économiques immédiats de la planète.

La rencontre se tient sur le thème principal :"Construire un avenir commun dans un monde fracturé", divisé en deux parties, à savoir "La quatrième révolution industrielle", et "L'émergence d'un monde fracturé". Le discours du président Donald Trump sur sa politique dont les premiers effets bénéfiques se font sentir sur l'économie américaine, fait partie des grandes attentes du Forum. Le président américain a été, d'ailleurs, félicité par le Fonds monétaire international qui a revélé, le 22 janvier, sa prévision de croissance mondiale pour 2018. D'autres sujets de l'actualité internationale seront présentés, notamment le conflit au Moyen-Orient, le terrorisme, les changements en Europe de l'est, l'énergie, le leadership de la Chine, etc.

"La quatrième révolution industrielle"

La première partie du thème principal de ce Davos 2018 va amener les participants à se pencher sur la révolution de l'intelligence artificielle. Aux révolutions industrielles du charbon, de l'électricité et des machines-robots a succédé la révolution des ordinateurs. On sait que les nouveaux ordinateurs peuvent remplacer les êtres humains dans certains raisonnements. C'est le cas dans la conduite des bus, dans la comptabilité, dans l'impression des nouvelles maisons en trois dimensions, à bas prix et suivant les voeux du client, la fabrication de médicaments adaptés aux gènes du patient. Bref, un accès du grand public aux produits sur mesure. Mais cette révolution met en concurrence immédiate les professionnels. Ce qui va engendrer des boulversements sociaux à grande échelle.

"La fracture du monde"

Les grands dirigeants de la planète sont préoccupés par la fracture du monde. Par exemple, les impacts négatifs des grands monopoles, les effets pervers des rentes sur la redistribution de la richesse, la sécurité des données informatiques et les moyens de la renforcer. A Davos, sera présentée la manière de faire face collectivement à ces grands défis, ainsi que des leçons à tirer par les démocraties de la crise des institutions aux Etats-Unis.

A cette occasion, les organisateurs ont publié un rapport annuel "sur les risques globaux" issu d'une enquête réalisée auprès de sept cent cinquante experts mondiaux. Il s'agit d'un exercice d'anticipation sur les menaces et les opportunités qui marqueront les années à venir. Parmi ces menaces, il y a la météorologie, les désastres naturels, les armes de destruction massive...