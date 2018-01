Congo-Brazzaville: Congo-UE - Saskia De Lang dévoile sa feuille de route

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Congo a défini, le 23 janvier à Brazzaville à l'occasion de la réception du nouvel an, les domaines d'intervention de son institution et les groupes cibles pour l'année en cours.

Dans son adresse à la jeunesse, ainsi qu'à tous ceux impliqués aux côtés de la délégation en 2017, Saskia De Lang a annoncé, d'un air rassurant et déterminé, « une année (2018) encore plus riche ». « C'est une année pleine de défis, car le Congo s'est lancé sur plusieurs chantiers majeurs. Les plus importants, ce sont bien sûr, la reconquête de son économie et la reconquête de la paix dans le Pool », a déclaré la diplomate européenne.

Cette année, le développement, l'égalité homme-femme, l'environnement, les droits de l'homme, l'économie et le tourisme figurent parmi les priorités. Pour donner à la culture congolaise ses lettres de noblesse, la délégation de l'UE s'est engagée à offrir aux jeunes artistes un espace d'expression. Pour ce faire, Saskia De Lang dit compter sur l'administration congolaise, notamment les ministères de la Jeunesse et du Tourisme.

Un plan d'action genre établi

La délégation de l'UE au Congo a rédigé un plan d'action genre pour lutter contre les inégalités homme-femme. « On ne mettra jamais assez l'accent sur l'importance qu'il faut accorder aux femmes dans le développement. Souvent le rôle est considéré comme acquis, mais croyez en mes cheveux blancs, le long de ma carrière, j'ai souvent entendu les bonnes intentions qui ne dépassaient pas le stade de vœux pieux. Nous avons donc rédigé, au niveau de notre délégation, notre plan d'action genre, car sans un tel outil rien ne se fait automatiquement. Et l'amélioration de la position de la femme demande un engagement absolument farouche au quotidien et pas seulement des femmes elles-mêmes », a fait savoir Saskia De Lang.

« Lorsque je débutais ma carrière, je n'aurai jamais cru qu'en 2018 j'en appellerai encore à l'amélioration de la position des femmes et à un travail sur les mentalités. Lorsque je pense à la situation au Congo et au processus de paix dans le Pool, c'est aux femmes que je pense en premier lieu, à celles qui ont perdu leur foyer et leurs moyens de subsistance, qui ont subi des harcèlements de tout genre. J'espère que la mise en œuvre de l'accord de Kinkala pourra les privilégier pour qu'elles bénéficient des programmes de reconstruction et pour leur restituer tout ce qu'elles ont perdu », a souhaité la diplomate.

2017 : « une année très riche »

L'année 2017 a été marquée par la célébration du 60e anniversaire du Traité de Rome, 30e anniversaire du programme Erasmus, 4e sommet de la jeunesse à Abidjan en Côte d'Ivoire, et du 5e sommet UE- Afrique dans la même capitale. Les journées internationales liées aux droits de l'homme ont également enrichi le calendrier de la délégation de l'UE au Congo. Pour l'occasion, elle a animé, en décembre dernier à Brazzaville, toute une semaine des droits de l'homme. En faisant le bilan des activités entreprises par cette représentation, Saskia De Lang n'a pas manqué de saluer la « forte » implication des jeunes en 2017.

Après l'organisation du concours des jeunes ambassadeurs UE-UA à Abidjan, et du concours de plaidoiries à Brazzaville, nombre de jeunes ont souhaité la continuation de cette collaboration. Cependant, la délégation a affirmé avoir reçu un grand nombre de demandes d'autres étudiants pour l'organisation d'un programme similaire au concours de plaidoiries dans d'autres disciplines.

Pour rappel, la représentation de l'UE est au Congo depuis1960. Sa mission principale est de promouvoir les principes démocratiques et les droits fondamentaux à travers le dialogue politique et la réalisation des projets de coopération au bénéfice de la population la plus vulnérable et de la croissance économique.