Sénégal: Médias - L'hebdo Jeune Afrique fait sa mue

Le magazine d'informations Jeune Afrique, qui souffle cette année sa cinquante-huitième bougie, fait peau neuve en lançant, lundi dernier, une nouvelle formule, selon un communiqué de ce groupe de médias basé à Paris.

Jeune Afrique fait ainsi sa mue avec un nouveau logo, des sections politique et économie étoffées, une place plus importante dévolue à l'investigation, aux informations exclusives et à l'expression d'opinions et de débats. L'objectif, explique la même source, faire la part belle, chaque semaine, à l'analyse, à la réflexion et aux informations à valeur professionnelle à destination d'un lectorat de décideurs. Marwane Ben Yahmed, directeur de la publication de Jeune Afrique, explique que l'ambition de cette nouvelle formule est de fournir aux lecteurs les « armes intellectuelles indispensables à la bonne compréhension de l'évolution générale de leurs pays, de leurs enjeux politiques, économiques et sociaux-culturels, et ce, dans un contexte à la fois local et globalisé ».

Alors que les modes de consommation des médias évoluent rapidement, cette nouvelle formule s'inscrit dans la volonté de Jeune Afrique de continuer d'enrichir son offre de contenus.