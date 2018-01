Afrique: Fibre optique - L'Algérie affiche un réseau de 123000 km, le plus long du continent!

« Notre réseau de 123 000 Km de fibre optique est le plus long d'Afrique », a indiqué Imen Houda Ferraoun, ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (Pttn), rapporte Cio Mag, un magazine panafricaine spécialisé en Télécom, technologie de l'information et de la communication.

Selon la ministre algérienne, Algerie télécom (At) a pu relier à internet 220 localités dont 207 communes éloignées. « Aujourd'hui, At en est à 315.000 nouveaux clients en téléphonie, 74.000 en ADSL et 134.000 autres en LTE », affirme la ministre.

En ce qui concerne la fibre optique, elle souligne qu'en 2017, ce sont 6000 km qui ont été déployés et 7000 km. Et d'ajouter qu'avant la fin de l'année 7000 km seront déployés dont la moitié au sud du pays.

Malgré ces bons résultats, la ministre Imen Houda Ferraoun a reconnu que des problèmes liés au manque du personnel persistent.

Aussi a-t-elle annoncé un plan de recrutement en 2018 pour permettre à son pays de maintenir cette longueur d'avance dans le domaine des Télécommunications, des Technologies et du Numérique en Afrique.