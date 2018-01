Sénégal: Lancement du projet Parfa à Kaolack - 5,39 CFA milliards pour la résilience des producteurs agricoles

D'une durée de quatre ans, ce projet pilote va mobiliser des moyens budgétaires de 5,39 milliards de FCFa dont un tiers est un don du Fonds mondial pour l'environnement, de l'Onudi, du Fida. Les réalisations prévues concernent la mobilisation des eaux de surface avec l'aménagement de 450 hectares de vallées dans les régions de Kaolack et de Fatick, la gestion durable des terres, la promotion des énergies durables et la valorisation des produits agricoles.

Il est entièrement aligné sur les stratégies nationales, entre autres le Plan Sénégal émergent (Pse), la loi d'orientation agro-sylvio-pastorale, le Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas) et le Cadre national d'investissement stratégique pour la gestion durable des terres (Cnis-Gdt) », a expliqué Abiboulaye Bâ, le coordonnateur du projet, qui rappelle également que la justification à l'ouverture de l'atelier auquel ont pris part des représentants de producteurs, des élus locaux ainsi que des représentants de bailleurs de fonds. Une rencontre au cours de laquelle la question de la vulnérabilité de l'agriculture sénégalaise a été au centre des discussions. « La problématique de la résilience aux chocs, notamment pour les populations vulnérables, est au cœur des préoccupations du gouvernement du Sénégal et ce projet se veut une contribution significative aux efforts déployés par l'Etat en améliorant la sécurité alimentaire des petits exploitants ainsi que leur résilience face à la dégradation de l'environnement et à la variabilité du climat », a rappelé le coordonnateur du Pafa.

