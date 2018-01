Ile Maurice: Averses orageuses - Quelque 2 000 foyers privés d'électricité à Rivière-du-Rempart

Les techniciens du Central Electricity Board (CEB) sont à pied d'oeuvre sur le terrain. Plus particulièrement dans la région de Rivière-du-Rempart. Quelque 2 000 foyers sont, en effet, privés d'électricité à cause des averses orageuses qui ont frappé le pays, ce mercredi 24 janvier.

Qui plus est, pompiers et officiers de la Special Mobile Force ont eux aussi beaucoup à faire sur le terrain. Les averses ont, en effet, provoqué des accumulations d'eau dans plusieurs régions, surtout au Nord. Sont, entre autres, concernées Riviere-du-Rempart, Petite-Julie et Roches-Noires.

Selon les données enregistrées par le National Disaster Risk Reduction and Management Centre, rien qu'à Mon-Loisir, 129,6 mm de pluie ont été enregistrés entre 13 heures et 16 heures. Et à en croire la station météo de Vacoas, le mauvais temps devrait persister. Elle prévoit, en effet, de fortes averses orageuses cet après-midi et durant la nuit.