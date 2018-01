Mali: Sécurité alimentaire - L'OPAM forme ses agents

Depuis lundi 22 janvier, les gestionnaires de stocks de l'Office des produits agricoles du Mali (OPAM) suivent une session de formation de 10 jours, animée par « West African Consulting Group ».

La cérémonie d'ouverture était présidée à l'OPAM par Oumar Ibrahim Touré, commissaire à la Sécurité alimentaire, en présence du président directeur général de l'OPAM et du représentant de la Cellule de l'ordonnateur national du FED (CONFED), respectivement Youssouf Maïga et Ibrahim Aya Maïga. On y notait la présence des experts du groupe de formateurs composé de bureaux d'études/conseils spécialisés en la matière.

Pour les initiateurs, la meilleure gestion des stocks de céréales est essentielle. La maîtrise du Système d'information comptable et commercial (SICC) est indispensable pour une gestion optimale des stocks de céréales.

En vue de s'approprier cet important outil de lutte contre l'insécurité alimentaire, les gestionnaires de stocks, la direction de l'OPAM a décidé d'organiser cette session de formation.

Depuis juin 2014, notre pays s'est lancé dans un processus de réforme structurelle visant à renforcer le dispositif national de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Cette formation en faveur des agents de l'OPAM qui demeure un maillon essentiel du dispositif, leur assurera une meilleure maîtrise des outils de gestion des stocks.

Selon Oumar Ibrahim Touré, elle permet également de les former aux méthodes de contrôle de qualité des céréales et d'entreposage des stocks. Toute chose qui conduira à un rapprochement entre le stock physique et le stock théorique dégagé par les documents SICC.

Quant au PDG de l'OPAM, il a exhorté les bénéficiaires à une meilleure appropriation de la formation. Cette opportunité contribue indéniablement à l'amélioration des performances de son organisme explique le patron de l'OPAM.

Il faut préciser que la formation a été financée par la délégation de l'Union européenne au Mali, à travers Devis programme de renforcement du dispositif national de sécurité alimentaire