Sénégal: Avancée de la mer à Saint-Louis - Le Grand-Duc promet de saisir son gouvernement

Son Altesse Royale Henri, Grand-Duc de Luxembourg, a promis de saisir le Gouvernement de son pays pour accompagner l'Etat du Sénégal dans les actions entreprises pour protéger les populations de la Langue de Barbarie menacées par l'avancée de la mer. Il s'exprimait, hier, lors d'une visite à Saint-Louis en compagnie du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Au troisième et dernier jour de sa visite au Sénégal, le Grand-Duc Henri de Luxembourg était l'hôte des populations de Saint-Louis. En compagnie du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, il a eu droit à un accueil chaleureux.

Arrivé à 10 heures à l'aéroport Dakar-Bango, à bord de la Pointe Sarène, Son Altesse royale a été accueilli dans une ambiance festive. Le folklore local s'est exprimé à travers la prestation des faux lions et autres danseurs de la vieille ville mobilisés autour du maire Mansour Faye.

Les populations locales ont remis la même ambiance au Centre de formation professionnelle où les élèves ont accueilli le Premier ministre et l'hôte du Sénégal par des notes de remerciements au Luxembourg. Le Grand-Duc Henri a, par la suite, visité les ateliers de cuisine et de couture, mais aussi une exposition sur les produits artisanaux. Ailleurs, un air d'espoir a accompagné l'arrivée du Grand-Duc.

Et ce, à juste titre, car Son Altesse royale était venu constater, dans la Langue de Barbarie, l'état d'avancement de la mer qui menace les habitations et les efforts consentis par le Gouvernement du Sénégal pour faire face. Ce sentiment a été noté à Gokhou Mbathie, où des maisons ont déjà été emportées par les eaux, et à l'école Abdoulaye Mbengue Fall qui fait souvent face aux vagues déchainées ; ce qui a causé la destruction des toilettes des élèves.

A l'hôpital régional de Saint-louis, l'équipe médicale a vanté la coopération entre le Sénégal et le Luxembourg. Et pour cause, beaucoup d'infrastructures ont été réalisées grâce à cette collaboration. Une plaque installée à l'entrée de la structure sanitaire renseigne que la maternité été inaugurée par la Grande-Duchesse en 1987. La coopération luxembourgeoise a aussi réhabilité le bâtiment. Le deuxième Programme indicatif de coopération (Pic II) a financé la construction du bâtiment de consultation et le Pic I a construit et équipé le service des urgences centralisées en 2006. En 2012, la Coopération luxembourgeoise a permis le raccordement du circuit d'oxygène de la maternité et de la pédiatrie et la mise en place d'une unité d'urgence dans ce service pour enfants. De même, elle a financé la création du Samu régional de Saint-Louis, en 2016, et l'installation d'un réseau de télémédecine pour la zone nord.

Le Grand-Duc Henri a terminé sa visite de l'île par une ballade à l'esplanade de la gouvernance où des Signares à bord d'une calèche étaient présentes avec leurs belles tenues. L'hôte de la vieille ville n'a pas caché sa satisfaction après son périple. Il a insisté sur l'étape de la Langue de Barbarie. Dans une réaction empreinte d'émotion, il a jugé dramatique la menace qui pèse sur le quotidien des populations. «Il est dramatique de voir comment cette côte est rongée par la mer qui détruit des maisons. Cette Langue de Barbarie risque vraiment de disparaitre», a-t-il déploré. N'entendant pas croiser les bras, Son Altesse royale a promis de discuter avec le Gouvernement de son pays pour voir comment faire pour accompagner les efforts faits sur le terrain par l'Etat.

Il a également exprimé sa satisfaction sur les opportunités d'affaires offertes par sa visite aux investisseurs de son pays. « Je suis content de pouvoir voyager avec 23 chefs d'entreprise avec moi. Certainement, ils auront des partenaires solides au Sénégal pour contribuer au développement du pays », a-t-il dit.