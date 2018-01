Sénégal: En visite à Ziguinchor, le Khalife général de Bambilor prêche la paix

Le Khalife général de la famille tidiane de Bambilor, Thierno Amadou Bâ, a rencontré, avant-hier, à Ziguinchor, ses coreligionnaires et disciples de la tarîqa Tidjanyya pour renforcer leur foi afin que ces derniers puissent être des modèles. Par la même occasion, le guide religieux a appelé l'Etat, le Mfdc et les populations de la région méridionale du Sénégal à privilégier le dialogue à la place des armes pour que la paix revienne en Casamance de manière définitive et durable.

Le Khalife général de la famille Bâ de Bambilor, qui s'est réjoui « des efforts énormes » du président de la République Macky Sall dans le sens de ramener la paix, a néanmoins prié le chef de l'Etat de favoriser davantage la concertation plutôt que les armes. Il a soutenu que la paix ne s'installera en Casamance que par la voie du dialogue. « J'appelle donc toutes les autorités à se concerter, à discuter avec les populations et à sensibiliser ces dernières pour que la paix revienne dans la région sud de notre pays », a déclaré Thierno Amadou Bâ, réaffirmant les efforts du chef de l'Etat et du gouvernement pour le retour d'une paix définitive et durable dans cette partie méridionale du Sénégal. Il n'a pas manqué de déplorer la tuerie de la forêt de Bayotte (Ziguinchor).

Par ailleurs, le chef spirituel et temporel de tarîqa Tidjanyya de Bambilor a bien apprécié la décision du président de la République, qui a suspendu tous les permis de coupe de bois dans les forêts de la Casamance après le drame de la forêt de Bayotte. « Effectivement, c'est une très bonne chose, il appartient maintenant aux populations de s'y conformer et de sensibiliser leurs compatriotes pour que la paix puisse s'installer définitivement en Casamance », a fait remarquer Thierno Amadou Bâ.

En outre, le Khalife général de la famille Tidiane de Bambilor a souhaité que le gouvernement, et à sa tête le Chef de l'Etat, construise une voie ferroviaire en Casamance (régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) pour faciliter le transport des personnes et de leurs biens, notamment les produits et marchandises. Pour lui, « l'émergence du Sénégal que le président Macky Sall prône ne se fera pas sans l'essor de la Casamance ».