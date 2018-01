Sénégal: Emploi, migration - L'Anpej étrenne un centre d'information de plus de 4 milliards de FCfa

Un centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration a été inauguré à l'Anpej hier.

550.000 Sénégalais sont établis à l'étranger dont 265.000 résident en Europe et 20.000 en Allemagne, selon le dernier recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage (Ansd 2014). Compte tenu de cette forte population sénégalaise en Allemagne et pour que les jeunes sénégalais aient la bonne information pour réussir dans leur migration, leur retour ou réussir au Sénégal, la coopération allemande a financé un centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration.

Ce centre a été inauguré à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) hier. L'équipement et le financement des activités de ce centre sont évalués à 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de FCfa par an et pendant trois ans (2017 à 2020). Ce centre conçu sur une approche inclusive a pour fonction de promouvoir des activités de conseil et de développement à la migration légale en Allemagne et de favoriser la promotion d'opportunités et de réinsertion professionnelle au profit des migrants de retour.

Le directeur de l'Anpej Amadou Lamine Dieng a salué la création de ce centre qui, à son avis, vient s'ajouter au dispositif existant. Pour lui, la problématique de l'emploi et la lutte contre la migration sont prises en compte par l'agenda de l'Anpej qui a installé trois centres de promotion de l'auto-emploi des migrants. Il a rappelé que l'Anpej a un dispositif d'accompagnement dans les 14 régions du Sénégal avec des conseillers en emploi. M. Dieng a révélé que 50.000 demandeurs d'emploi se sont inscrits dans la base de données de l'Anpej.

L'agence les accompagne par des séances d'animation économique. « Pas moins de 3500 plans d'affaires ont été élaborés pour 2000 financés avec le soutien des conseillers en emploi et auto-emploi », a dit Amadou Lamine Dieng.

Se félicitant de la coopération avec l'Allemagne, le directeur de l'Anpej estime que ce pays apporte son appui à sa structure à travers le « programme Réussir » à hauteur de 16 millions d'euros pour accompagner les jeunes migrants dans la création d'entreprises à leur retour.

3.000 jeunes bénéficieront d'une formation continue

« Le mirage de l'occident peut s'inverser car nous disposons d'un tissu économique favorable qui peut permettre aux jeunes de réussir des miracles au Sénégal », a affirmé M. Dieng.

Le Secrétaire d'Etat parlementaire du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement Thomas Silberhorn qui a salué la vitalité de la démocratie sénégalaise et le dynamisme du Sénégal dans la sous-région, a souligné la tradition migratoire du pays qu'il faut encadrer.

« Ceux qui retournent au Sénégal apportent leur expertise. Ce centre vient corriger l'émigration clandestine en donnant les bonnes informations à ceux qui veulent émigrer en Allemagne, investir au Sénégal ou revenir se réintégrer car on ne doit pas revenir les mains vides », a déclaré M. Silberhorn.

Il a souligné que la coopération allemande travaille avec le Sénégal dans le développement des énergies renouvelables. Il pense que la formation continue dans ce secteur d'avenir permettra à beaucoup de jeunes de pouvoir se prendre en charge.

Il a indiqué que 3.000 Sénégalais bénéficieront d'une formation continue financée par la coopération allemande et 500 entreprises seront financées. Présidant l'inauguration, le ministre de la Jeunesse, de l'emploi, de la construction citoyenne et de la promotion du volontariat, Pape Gorgui Ndong, s'est félicité de cette initiative.

Pour lui, le fait que Sénégal figure parmi les 11 pays bénéficiaires de ce programme traduit l'excellence des relations avec l'Allemagne. « De part sa position géostratégique, le Sénégal reste un grand carrefour de mobilité internationale, de brassage culturel et d'intégration des peuples.

Au plan national comme international, les tendances migratoires se sont intensifiées atteignant des chiffres records ces dernières décennies. Les profils ont beaucoup changé avec des nouveaux candidats à l'exil comme des femmes, des jeunes filles et des diplômés», a déclaré le ministre de la Jeunesse.

Il a affirmé que le centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration va faire de la migration un moyen d'amélioration des conditions de vie des populations et de contribution aux efforts nationaux de développement.

« Il constitue un outil supplémentaire venant s'ajouter aux initiatives menées dans le but de faire de la migration un levier de développement. Ce programme permettra à l'Anpej d'élaborer son offre de services dans des conditions de performance », a déclaré Pape Gorgui Ndong.