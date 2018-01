Nigeria: 15 ans et déjà dans la cour des grands

« C'est un joueur très intelligent avec beaucoup de talent et de potentiel, c'est pour cette raison que j'ai pris la décision de le convoquer pour ce CHAN. Ça va lui permettre de faire son apprentissage. Pour moi, ce joueur constitue l'avenir du Nigéria.

Ce sera une star d'ici quelques années. Ses 15 ans ne m'ont pas empêché de le retenir grâce à son talent et sa technique. Il est au-dessus du lot. C'est un joueur qui peut faire beaucoup de choses avec le ballon », explique le sélectionneur des Supers Eagles, Salisu Yussuf.

Dossard no 20 du Nigeria, Mohammed Nur Mohammed est le plus jeune joueur du tournoi. Né le 02 Décembre 2002, le joueur d'à peine 15 ans est entré en jeu lors du match face au Rwanda et a disputé sept minutes. Il n'est donc pas au CHAN pour faire le nombre malgré son jeune âge et écrit déjà en majuscules les premières lignes d'une carrière prometteuse.

« J'ai fait mes débuts dans la rue, comme tous les joueurs au Nigéria. Avant d'être repéré par les techniciens là-bas. J'ai intégré le club d'El Kanemi Warriors FC. J'ai débuté ma carrière il y'a un an seulement.

J'étais avec les U-17 avant que le sélectionneur national Salisu Yusuf ne décide de me convoquer avec les A' pour disputer le CHAN», relate celui qui est le premier surpris par cette trajectoire supersonique. « Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça.

J'ai commencé ma carrière il y'a un an et je dispute déjà un tournoi majeur comme le CHAN. C'est un véritable conte de fées. En plus, j'ai fait une petite apparition face au Rwanda lors du premier match.

En jouant dans mon quartier, je ne m'attendais pas qu'un jour, j'allais devenir international et défendre les couleurs du Nigéria. Je remercie le bon dieu pour cette réussite car je suis un musulman ».

Très ambitieux, le lutin conserve évidemment ses rêves de gosses et se voit intégrer l'élite mondiale comme ses idoles. « Sur le plan mondial, j'aime beaucoup Mesut Ozil, mais au Nigéria, j'ai mon idole qui est John Obi Mikel.

Je souhaite avoir une carrière comme lui car c'est un grand joueur. J'ai évoqué Obi Mikel car je ne me souviens pas des moments magiques de Jay Jay Okocha. J'aime aussi notre numéro 10, Ali Rabiu qu'on appelle Pelé. Lui, c'est un grand joueur ».

Dans le cas de ce dernier l'admiration semble réciproque. Ali Rabiu, qui est le meneur de jeu de la sélection nationale du Nigeria durant le CHAN Total 2018, a pris sous son aile son jeune coéquipier et n'en dit que du bien.

« Ce que j'aime en ce joueur, c'est que c'est un élément qui écoute les conseils. Tellement il est ambitieux, il écoute tout. Puis, sur le plan technique et physique, c'est un joueur hors du commun. Pour ce tournoi, il fait son apprentissage mais pour les prochains tournois, attendez-vous à découvrir un grand joueur », promet Ali Rabiu.

Evidemment Mohammed Nur Mohammed a des rêves d'ailleurs, de lendemains meilleurs, mais ne manque pas d'apprécier l'opportunité que lui offre son club actuel, El Kanemi Warriors FC.

« Ça va, je vis bien en ce moment au Nigéria avec l'argent que me donne mon club, pas dans d'excellentes conditions mais ça peut aller. Mais je souhaite comme tous joueurs ambitieux, signer un contrat professionnel à l'étranger. Ça me permettra de gagner bien ma vie, mais aussi de progresser sur le plan sportif».

A priori, il a le temps pour lui et a commencé où d'autres culminent.