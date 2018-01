Le Représentant spécial a assuré que l'ONU continuerait d'œuvrer avec l'Union africaine et autres acteurs sécuritaires clefs pour assurer un financement pérenne pour l'AMISOM et faire en sorte qu'elle puisse s'acquitter de son mandat.

Le Représentant spécial a, toutefois, indiqué que ce plan avait connu un début difficile. L'examen de la préparation opérationnelle de l'Armée nationale et de la police nationale somaliennes, conduit par le gouvernement, a en effet révélé de nombreuses lacunes et souligné l'énorme défi consistant à traduire dans les faits l'architecture nationale de sécurité.

Ce plan devrait concerner la transition militaire, mais aussi l'état de droit et le renforcement de la gouvernance locale, qui sont des éléments essentiels pour préserver les gains sécuritaires et asseoir la crédibilité de l'État, a-t-il expliqué. M. Keating a par ailleurs indiqué que ce plan sera la base du soutien futur au secteur sécuritaire somalien et à l'AMISOM.

Dans ce droit fil, il a indiqué que les autorités fédérales et fédérées étaient convenues de développer un plan de transition pour le premier trimestre 2018, assorti de cibles et d'un calendrier clair.

Cela devrait permettre le transfert graduel des responsabilités assumées aujourd'hui par l'AMISOM aux mains des forces de sécurité somaliennes et d'asseoir le monopole du gouvernement fédéral et des États fédérés, dans le respect de l'architecture nationale de sécurité, sur l'usage de la force, a-t-il expliqué.

Il a ainsi exhorté les autorités somaliennes, l'Union africaine et les partenaires internationaux, à assurer, en 2018, l'opérationnalisation du secteur de la sécurité somalien et garantir son acceptation sur le plan politique.

« Vaincre les Chabab nécessitera à la fois une stratégie militaire et une stratégie politique, l'emploi de carottes et de bâtons, ainsi que des efforts accrus pour remédier aux manques dont tirent profit les extrémistes pour asseoir un semblant de crédibilité », a-t-il affirmé.

