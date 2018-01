Angola: Signature de contrats d'investissement privé évalués à 75 millions d'USD

Prenant la parole à cette occasion, la ministre de l'Industrie a dit que les investissements étaient en conformité avec la nouvelle politique d'investissement privé et répondaient aux divers objectifs définis dans le Plan National de Développement (PND 2013/2017), qui vise à augmenter la production nationale, à créer des postes d'emploi nouveaux et à substituer les importations.

Des huit projets, cinq seront mis en œuvre dans la province de Luanda, deux dans la région de Benguela, et un dans la province de Cabinda, plus précisément dans les secteurs de production de tôles en zinc, des tubes en acier, des biens alimentaires, des engrains composés NPK, des couches pour nourrisson, des bandes hygiéniques, des détergents et du lait en poudre.

L'investissement a été signé par le directeur de l'Unité Technique d'Investissement Privé (UTAIP), Miguel Luis, et des investisseurs nationaux et étrangers, en présence de la ministre de l'Industrie, Bernarda Martins.

