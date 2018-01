Angola: Le CSST cherche à établir un partenariat avec les Sociétés d'Assurance

Luanda — Le Centre de Sécurité et de Santé au Travail (CSST) cherchera à établir un partenariat avec les sociétés d'assurance, en vue de créer un marché de travail aux meilleures conditions d'activités.

C'est ce qu'a annoncé mercredi à Luanda le secrétaire d'Etat à l'Emploi et Sécurité Sociale, Manuel Moreira, expliquant qu'avec intégrité, rigueur et uniformisation entre les deux institutions, il y aurait moins d'accidents de travail, moins de dommages, moins de réparations et plus de qualité de vie pour le travailleur.

Intervenant à l'ouverture des Journées Techniques sur les Procédures de Réparation et de Dommages résultant des accidents de travail, le secrétaire d'Etat a ajouté que le CSST avait la responsabilité de soumettre tous les travailleurs aux examens médicaux obligatoires, et de tester leurs aptitudes professionnelles, dans le cadre des services de sécurité, hygiène et santé dans le lieu du travail.

"Il revient à cette institution de fonctionner comme un service de santé spécialisé, en ce qui concerne les examens médicaux nécessaires pour déterminer la nature et le niveau d'incapacité des accidents de travail et des maladies professionnelles", a-t-il souligné, ajoutant que ces responsabilités étaient mentionnées dans le statut organique du CSST, soit dans le décret exécutif numéro 50/10, du 28 mai.