Sénégal: Sortie de Salif Dadio sur la tuerie en Casamance - Le mystère reste entier

Le défi est d'autant plus grand à relever impérativement que le Sénégal a besoin d'une Casamance pacifiée pour s'attaquer aux autres défis qui se posent à lui : celui du développement et celui du terrorisme qui rôde à ses portes.

Cela dit, et en attendant que les jours à venir nous situent davantage sur les tenants et les aboutissants de cette macabre affaire, il faut travailler absolument à préserver la paix en Casamance. Car, la tuerie des 14 bûcherons a donné sur un plateau d'or, du grain à moudre à tous ceux qui ont fait de la crise casamançaise un fonds de commerce.

Le risque est d'autant plus grand que le MFDC est aujourd'hui divisé en plusieurs fractions. Et parmi elles, il y en a qui n'ont pas intérêt à fumer le calumet de la paix avec Dakar. Et la raison est bien simple. Les zones de guerre et de non droit représentent de véritables cavernes d'Ali Baba. Toutes les basses œuvres lucratives y sont permises.

De ce fait, Salif Sadio ne se gêne pas de faire dans la menace : «Si les opérations se poursuivent, nous serons obligés de rompre la trêve et cela peut mettre en cause tout le processus de paix» , a-t-il martelé, en faisant référence à la reprise des négociations en octobre 2017 à Rome, sous l'égide de la communauté catholique de Sant'Egidio.

Enfin, le rebelle casamançais n'a pas manqué de pointer la responsabilité de l'armée sénégalaise, estimant qu'elle était « bien informée » des trafics de bois et que certains militaires « coupent » et « détruisent » eux-mêmes la forêt.

Et il l'a dit en des termes qui ne souffrent d'aucune ambiguïté : « Le MFDC que je dirige n'est pas impliqué dans cette tuerie, je veux que cela soit clair ». En outre, le chef rebelle a ajouté que ses hommes ont, par le passé, « tabassé des coupeurs de bois » précieux et même brûlé des camions, mais n'ont « jamais tué ».

A cette occasion, Macky Sall avait décrété un deuil national et promis à ses compatriotes que le gouvernement mettrait un point d'honneur à retrouver les auteurs du drame et à les châtier à la hauteur de leur forfait.

