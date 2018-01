Au contact du sommet depuis plusieurs journées, l'AS Togo Port est devenue à nouveau le leader du championnat national de football de D1 dès cet après-midi.

Et pour cause, le club portuaire, lors de la rencontre de rattrapage de la 12ème journée de cette compétition, a fait le plein ce mercredi au stade municipal de Lomé. Hôtes de Kotoko de Lavié, lanterne rouge du championnat, les poulains du coach Ayivi Ekouévi, s'en sont remis aux instincts de buteur de Kokou Kloukpo (10ème) et de Koidjo Séwonou (83ème).

Ce sont là des buts qui viennent abréger le règne de Koroki qui a pris les commandes du championnat 72ème plus tôt à la faveur de la 13ème journée.

Avec désormais 27 pts (+10), l'AS Togo Port peut encore croire au titre honorifique de champion de l'intersaison, au terme des deux prochaines journées de la phase aller.

Mais attention, Ayité Kissimbo et compagnies, sont condamnés à réaliser le passage sans faute avec deux victoires aux deux prochaines sorties.

Sans quoi, Koroki (26 pts, +8), Gomido (25 pts, +7) et dans une moindre mesure, Dyto FC (23 pts, +9), Sémassi (23 pts, +6) et AS OTR (23 pts, +6) sont en embuscade et peuvent rebondir à tout moment.

Epinglé par les Kondonas d'ASKO lors de la 13ème journée du championnat, Foadan de Dapaong s'est repris de fort belle manière ce mercredi en match avancée de la 14ème journée en recevant Espoir FC de Zio. 2-0, ce fut le score final de cette rencontre. Et le bourreau du club cher au président Amavi Patatu n'est autre que Nassam Alassane, auteur d'un doublé.

Les autres matches de la 14ème Journée ont lieu Samedi et Dimanche prochain.