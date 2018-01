La coopération avec la ville de Moulin en France, a-t-il dit, va s'étendre à l'éducation en 2018, après le succès enregistré au niveau de la santé. Et a promis poursuivre ses efforts de développement. Il a exhorté les uns et les autres à l'union et à une cohésion vraie, gage de développement durable.

Profitant de l'occasion, il a indiqué au maire que « la jeunesse rêve de l'ouverture de l'embouchure » et a demandé au premier magistrat de prendre à bras le corps le livre blanc des assises de la jeunesse. Selon lui, il y a des projets pensés par des jeunes et pour les jeunes.

Les populations, au cours de cette présentation de vœux ont loué ses nombreuses réalisations: construction d'écoles, réhabilitation du marché central, des écoles et hôpitaux, etc., bitumage de routes, adduction en eau potable, distribution de près de table-bancs.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.