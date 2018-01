Sénégal: Procès Khalifa Sall - La constitution de partie civile de la ville de Dakar divise la barre

Le procès de Khalifa Sall a repris hier sur fond de vives empoignades entre les représentants de l'Etat et la défense autour de la constitution comme partie civile de la ville de Dakar.

Tout avait bien démarré. Le juge Malick Lamotte avait fini de procéder à l'appel nominal des témoins. Seuls quelques absents notés. Parmi lesquels Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, Abdoul Mbaye, Amadou Bâ, Birima Mangara.

La vérification d'identité de Khalifa Sall et ses co-accusés était également terminée. La sérénité était donc de mise. Les échanges se déroulaient bien quand une question est venue tout bouleverser : celle portant sur la constitution en partie civile de la ville de Dakar. C'est que Me El Hadj Diouf avait demandé et obtenu la parole pour justifier sa présence.

« Je fais partie des quatre avocats commis par la ville de Dakar dans ce dossier », dit-il devant la barre. L'avocat a lu une délibération du Conseil municipal datant du 15 janvier 2018 autorisant la ville de Dakar à commettre des avocats dans l'affaire dite de la caisse d'avance.

La ville de Dakar, a-t-il expliqué, veut et a le droit d'avoir accès au dossier, d'intervenir dans le dossier et d'ester tout droit de recours. Des propos qui ont exaspéré l'agent judicaire de l'Etat.

Antoine Diome, s'adressant au juge Lamotte, a été formel : Me Diouf n'a pas droit à la parole. « La loi est suffisamment claire. Pas de place à l'interprétation.

Je ne parle même pas de l'avocat Diouf mais la ville de Dakar n'a pas sa place dans le procès », a dit Antoine Diome qui fonde son argument sur l'article 243 alinéa 2 du Code général des collectivités locales portant contrôle de l'égalité.

L'agent judicaire de l'Etat s'adosse sur la lettre du préfet de Dakar adressée au Conseil municipal de la ville de Dakar. Dans cette correspondance datant du 22 janvier 2018, l'autorité administrative avait demandé une seconde lecture de ladite délibération.

Celle-ci est ou aurait pu être exécutoire sauf demande de seconde lecture. « La demande d'une seconde lecture suspend le caractère exécutoire de la délibération », a insisté Antoine Diome.

Même point de vue soutenu par Me Félix Sow, avocat de l'Etat. Me Sow a convoqué les dispositions de l'article 113 et 243 du Code des collectivités locales pour demander à la barre de rejeter la constitution comme partie civile de la ville de Dakar.

Avant l'examen de la recevabilité de la constitution d'avocats, a rappelé Me Felix Sow, il y a un préalable à régler : le respect du formalisme administratif.

« En réalité, il y a une connivence entre la défense et la ville de Dakar, une connivence qui ne peut que refléter un détournement de deniers publics », a enfoncé Me Baboucar Cissé, avocat de l'Etat. Selon lui, l'acte supposé servir de base à cette constitution n'est pas valable. Mieux, le préfet de Dakar est dans son droit en demandant une seconde lecture de la délibération.

« La ville de Dakar a qualité à agir »

Comme on pouvait s'y attendre, Me El Hadj Diouf et ses collègues de la défense ont vigoureusement contesté l'argumentation de l'agent judiciaire et les avocats de l'Etat.

« S'il y a quelqu'un ou une institution qui a souffert dans cette affaire, c'est bien la ville de Dakar qui a subi un grand préjudice moral », a argué Me Diouf qui n'a pas de doute : la ville de Dakar a « bel et bien subi un préjudice » dans cette affaire.

Il voit dans l'intervention du préfet « un complot, une manière déguisée » de refuser à la ville de Dakar un droit fondamental qui est de défendre ses intérêts.

Selon Me Diouf, la ville de Dakar a non seulement le pouvoir mais la qualité à agir et à se constituer partie civile. Dans ce dossier, a renchéri Me Khoureichi Bâ, c'est l'Etat qui n'a pas voix au chapitre. Tout simplement, a-t-il dit, parce que les fonds qui alimentent la caisse d'avance de la ville de Dakar ne proviennent pas du trésor public.

Me Ciré Clédore Ly, lui, a constaté pour le regretter « une volonté manifeste du préfet de faire échec » à la constitution de la ville de Dakar.

Et pour étayer ses propos, il a convoqué les dispositions de l'article 405 du Code de procédure pénale et des articles 171 et 243 du Code général des collectivités locales qui, a-t-il défendu, ne constituent pas un obstacle à la ville de Dakar.

« Il reste clair qu'au regard de la loi, rien n'interdit à la ville de Dakar de se constituer partie civile. C'est une constitution recevable et bien fondée parce que la ville est autonome juridiquement et économiquement », a plaidé Me Ciré Clédore Ly qui, comme son collègue Me Ndèye Fatou Touré, a également rappelé le caractère sacré du respect des droits de la défense.

L'Agence judiciaire de l'État ne peut pas intervenir

« L'État est entré dans cette affaire par effraction », a affirmé à la barre Me Ciré Clédor Ly, avocat de Khalifa Sall. Il a estimé que le décret qui crée l'Agence judiciaire de l'État ne lui permet pas d'intervenir dans cette affaire. Les missions qui lui sont assignées sont de protéger les intérêts de l'État.

« L'Agent judiciaire de l'Etat ne peut justifier sa qualité de partie civile du fait que la loi le lui interdit. Son intervention crée aujourd'hui un déséquilibre. Sa mission, c'est de procéder à la surveillance des dossiers et de désigner, s'il y a lieu, un avocat ou un mandataire en justice ayant des techniques idoines.

Il suit le déroulement des procès, il oriente la défense, et peut intervenir que si les intérêts de l'Etat sont menacés. Il y a des normes et, en justice, il y a des règles.

L'Etat ne pourra pas avoir dans ce procès des avocats et l'Agent judiciaire de l'Etat pour le plaider », a-t-il développé, avant de demander au juge Lamotte de prononcer l'irrecevabilité de la constitution en partie civile de l'Etat.

Selon Me Doudou Ndoye, « ce procès ne doit pas avoir lieu », promettant de démontrer son propos. Mieux, l'ancien garde des Sceaux est persuadé que « le tribunal n'a pas le droit de juger Khalifa Sall ». Poursuivant son argumentaire, l'avocat a avancé que « l'instruction n'a pas été faite dans les règles de l'art ».

Il a cité des courriers de l'agent judicaire de l'Etat devant répondre à des citations, expliquant ne pas pouvoir se constituer dans d'autres affaires à peu près similaires, son décret de création le lui interdisant. Après Me Doudou Ndoye, Me Borso Pouye de la défense devait prendre la parole mais celle-ci a demandé à attendre jusqu'à aujourd'hui.