Sénégal: Verdict du Tas - Mbaye Diouf Dia invite la ligue et la fédération à assumer leurs responsabilités

Après le verdict du Tribunal arbitral du sport demandant la réintégration de l'Uso en Ligue 1, le président de Mbour Petite Côte (Mpc) n'a pas tardé à réagir. Mbaye Diouf Dia, qui était jusqu'au moment des faits (la finale de la Coupe de la Ligue pro du 15 juillet 2017) vice-président de la fédération chargé des Petites catégories, a invité les dirigeants du football sénégalais, à savoir la Ligue de football professionnel et la Fédération à assumer toutes leurs responsabilités et tirer toutes les conséquences logiques de cette décision.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction hier, le président de Mbour Petite Côte (Mpc) a indiqué que « le verdict du Tribunal arbitral du sport corrigeant celui de la Commission de recours de la Fédération sénégalaise de football a abattu plus d'un Mbourois ».

Dans ce document, Mbaye Diouf Dia fustige la position du vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Sow qui a, selon lui, tenu le lundi 22 janvier 2018, « des propos de nature à faire croire que nous, dirigeants Mbourois, serions dans une logique de représailles après l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football qui a porté Me Augustin Senghor à la présidence ».

Pour le président de Mpc, « vouloir porter le débat sur ce terrain est un jeu puéril et irresponsable que nous ne saurions cautionner ». L'urgence, selon lui, est que les dirigeants du football sénégalais qui disent accepter la décision du Tas puissent assumer leurs responsabilités.

« Assumer ses responsabilités suppose tirer toutes les conséquences logiques de ce verdict qui indique que le tort principal de ce drame revient d'abord aux responsables de la Ligue sénégalaise de football professionnel et de la Fédération sénégalaise de football », note-t-il dans ce document.

« Il appartient plutôt à la Fédération et la Ligue de donner des explications claires à l'ensemble de la famille du football sénégalais sur la façon dont ce dossier a été géré de bout en bout.

Qu'ils nous disent comment se fait-il qu'eux, dans un premier temps, sans doute pour se laver de tout soupçon, donnent un tort exclusif à l'Us Ouakam avec de lourdes sanctions, puis reviennent se féliciter et se congratuler du verdict favorable à ceux qu'ils avaient indexés et vouloir enterrer ce dossier sensible et faire passer ce drame par pertes et profits », poursuit-il. Mbaye Diouf Dia appelle la jeunesse de Mbour à «garder son calme, à savoir que ce n'est pas sur le terrain de la violence que justice sera faite et à se rassurer que ce dossier sera suivi jusqu'au bout, avec fermeté et responsabilité».