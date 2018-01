Sénégal: Les retraités civils et militaires en phase avec le Chef de l'Etat

Le massacre survenu le 6 janvier dernier dans la forêt de Bofa-Bayotte (arrondissement de Niassya) a provoqué émoi et consternation chez les retraités civils et militaires qui ont vivement condamné cette tragédie. Selon eux, toute mauvaise intention visant à saper l'unité nationale tant rêvée ne saurait prospérer parce qu'étant sur « une voie irréversible».

C'est dans une correspondance adressée au président de la République que les membres de l'Association nationale des retraités civils et militaires (Anrcm/Fnr) ont fait part de leur peine suite à ce regain de violence qui a rompu l'accalmie et la stabilité en cours dans la partie sud du Sénégal.

Aussi, en cette « douloureuse et triste circonstance », ils ont tenu à présenter leurs sincères condoléances aux familles des victimes et à toute la nation et prié pour le repos de leurs âmes et le rétablissement des blessés.

Toutefois cette « attaque odieuse et meurtrière de jeunes innocents par de lâches criminels doublés d'une mauvaise intention de saper l'unité nationale tant rêvée » ne saurait prospérer en ce sens qu'elle est sur « une voie irréversible », souligne le texte.

Et pour les retraités civils et militaires, le mérite en revient au président de la République qui, depuis son avènement au pouvoir en 2012, « ne cesse d'œuvrer avec tact et diplomatie » pour le retour d'une paix définitive en Casamance.

Ce faisant, ils disent exprimer leur « soutien » et leur « solidarité sans faille » au chef de l'Etat dans toutes ses entreprises « pour un Sénégal émergent dans l'union et la concorde ».