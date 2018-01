Sénégal: 8 personnes placées sous mandat de dépôt à Ziguinchor

De son côté, le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (Gign) continue son enquête tous azimuts pour rechercher et neutraliser les criminels qui ont eu à commettre cet acte odieux et leurs complices.

Les militaires poursuivent de manière intense et soutenue leurs opérations de ratissage dans la zone du drame et ses environs pour traquer les auteurs et commanditaires.

Ces désormais présumés coupables et complices de la tuerie de la forêt classée de Bayotte-est ont ainsi retrouvé en prison à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor, les 16 premières personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt vendredi dernier.

Dans le cadre de l'enquête sur le drame de la forêt de Bayotte, entre 6 et 8 personnes ont été placées sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor à la maison d'arrêt et de correction hier vers 19 heures.

