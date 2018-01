Congo-Kinshasa: Bilan des laïcs - 6 morts, 127 blessés, 210 interpellations

Encore une fois, l'Eglise déplore l'usage excessif et de la force face aux manifestants n'ayant que les bibles, chapelets et les rameaux en mains.

Le Secrétariat Général de la Conférence Episcopale Nationale du tient à souligner qu'il y a eu 12 marches encadrées de professionnelle par la Police Nationale Congolaise et en il n'y a eu aucun incident à déplorer. Et donc, l'organisation marches pacifiques en RDC reste possible s'il y a bonne foi autorités compétentes.

- Dispersion des manifestants à coup de gaz lacrymogène : 22 - Dispersion des manifestants à coup de gaz lacrymogène et coup feu: 75 - Dispersion des manifestants par sommation verbale : 4 - Interdiction d'accès à la paroisse : 1 - Marche dans l'enceinte de la paroisse : 5 - Marche étouffée par un fort déploiement des militaires : 54 - Marche sans entraves : 12 - Deuxième messe interdite : 4 Il s'avère que les marches pacifiques ont été violemment réprimées étouffées à coup de gaz lacrymogène et à coup de feu. Ce qui entraîné le bilan macabre provisoire ci-après:

A titre de rappel, cette marche avait pour objectif de réclamer mise en oeuvre effective, intégrale et de bonne foi de l' politique global et inclusif du 31 décembre 2016, notamment en ce concerne les mesures de décrispation politique, le respect des aux manifestations publiques, des libertés d'opinion ou d' dans les médias.

