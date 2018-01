Congo-Kinshasa: Bilan de l'ACAJ - 9 morts, 122 blessés, 287 personnes arrêtées

L'association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ) condamne avec la dernière énergie la répression sanglante de la marche pacifique organisée par le Comté Laïc de Coordination (CLC) à Kinshasa et dans d'autres villes de la République Démocratique du Congo (RDC).

Il se dégage de l'observation que nous avons faite de cette marche moment où nous sommes en face de vous/ce qui suit :

1. Constat général :

- Le gouvernement avait déployé plusieurs militaires et lourdement armés dans toutes les villes où les marches devaient tenir ;

- Les agents de l'ordre ont réprimé violemment toutes les pacifiques dans toutes les villes à coup des gaz lacrymogènes balles réelles. Dans certaines paroisses, ils ont lancé des lacrymogènes même contre des personnes retranchées à l'intérieur églises, cas de Saint François, Gabriel, Joseph, Augustin Kinshasa ; Saints Bernadette et Basilique à Lubumbashi, et à Cathédrale Saint Eugène de Mbandaka ;

- Les agents de l'ordre ont pourchassé certains manifestants même des résidences privées, y ont jeté des gaz lacrymogènes, les tabassés à coup de crosses d'armes et des pies y compris les de familles de refuge dont des enfants, femmes et vieillards. A maternité de la paroisse Saint Sacrement, à Binza Delvaux, les de l'ordre ont pourchassés des manifestants et tiré des lacrymogènes qui ont fait suffoquer seize bébés et leurs mamans;

- Des biens personnels tels que téléphones, argents, pièces d' (carte d'électeurs), des habits et chaussures des manifestants ont été ravis.

2. Pertes en vies humaines Neuf (9) morts ont été enregistrés à provisoire dont 8 à Kinshasa et un à Kisangani.

Tous ont été atteints par balles réelles tirées par des agents de l'ordre.

Quatre (4) corps sans vie ont été emportés par des agents de l' vers une destination inconnue dont trois dans le Masina/Siforco, non loin de la paroisse Saint BanaBakintu, l'aéroport international de Ndjili.

3. Blessés : 122 blessés dont 61 graves

A Kinshasa, 87 dont 47 graves par balles (deux par baïonnette militaire) ;

A Lubumbashi, 18 blessés dont 7 blessés graves (un poignardé à la tête) ;

A Kisangani, 13 blessés dont trois graves par balles ;

A Goma, 4 blessés graves par balles.

4. Arrestations, détentions, tortures et mauvais Plusieurs personnes ont été arrêtées, détenues et torturées dans cachots de la police et de l'armée. Le 21 janvier 2018, nous enregistré 287 personnes arrêtées dont 247 à Kinshasa.

Après plusieurs libérations, nous avons encore 155 personnes dans des cachots de la police, l'armée et des services de sécurité Kinshasa, et 8 à Goma.

Nous condamnons fermement la répression sanglante de la marche du janvier 2018 et exigeons une enquête internationale afin que les hauts responsables soient poursuivis en justice. Le gouvernement cesser d'instrumentaliser les forces de sécurité et de défense en d'intimider la population en vue d'instaurer un régime dictatorial RDC.

ACAJ exige la libération de toutes les personnes arrêtées en marge la marche du 21 janvier 2018 et la prise en charge au compte du public, des soins médicaux de tous les blessés et les obsèques morts.

ACAJ recommande au Conseil de Sécurité des Nations Unies d' de sanctions individuelles contre les plus hauts responsables civils,

militaires et policiers qui ont ordonné les crimes susmentionnés.

Les ONG des droits de l'homme nationales et internationales travailler avec les familles de victimes pour déposer incessamment plainte auprès de la Cour Pénale Internationale contre responsables civils, militaires et policiers qui ont ordonné encouragé des crimes graves.