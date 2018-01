Sénégal: Me Francis Szpiner - «Ce n'est pas parce qu'on juge quelqu'un qui est investi d'une fonction politique que c'est un procès politique»

interview

Francis Szpiner est l'un des plus éminents avocats inscrits au Barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre, du Conseil national des Barreaux, de la Commission nationale consultative des Droits de l'Homme et membre de l'Académie des Sciences d'Outre-mer.

Un des avocats de Me Abdoulaye Wade lorsque ce dernier était en difficulté avec le régime du Président Abdou Diouf en 1988, et de bien d'autres sommités du monde politique français.

«Le Soleil» a profité de son bref séjour à Dakar pour solliciter ses éclairages sur l'affaire Khalifa Sall. Ce n'est pas parce qu'on juge quelqu'un qui est investi d'une fonction politique que c'est un procès politique, telle est la conviction de Me Szpiner.

Le procès de Khalifa Sall, dans l'affaire dite de la Caisse d'avance, attire toutes les attentions aujourd'hui. Selon vous, est-ce un procès réglementaire ?

Je ne me prononce pas sur les dossiers que je ne connais pas et j'invite d'ailleurs tout le monde à le faire. Mais, en revanche, ce que je sais, c'est que d'abord la justice sénégalaise est une justice indépendante.

Je sais aussi que la justice sénégalaise est une justice qui assume ce qu'elle est puisque elle autorise les avocats étrangers, à commencer par les avocats français, à plaider devant elle.

C'est une longue tradition. En 1988 je défendais déjà Abdoulaye Wade devant la Cour de Sureté de l'Etat. Et donc les avocats s'expriment avec une totale liberté de parole.

Ce procès est un procès public en correctionnelle. Donc des magistrats professionnels vont mener des débats que tout le monde pourra suivre. Et chacun pourra apprécier les éléments à charge et à décharge.

Et puis, à l'issue de ce procès, les magistrats rendront une décision motivée. Je n'ai aucune raison de soupçonner la justice sénégalaise d'être instrumentalisée. Je lui fais totalement confiance.

Pensez-vous que les droits de Khalifa Sall sont respectés dans cette procédure ?

Ecoutez, j'ai vu qu'il a un certain nombre d'avocats, qu'il n'en manque pas. Que ces avocats multiplient les recours, ce qui est leur droit.

Et donc, je ne vois pas en quoi on peut dire que la justice est bafouée. Pour moi c'est un procès normal. C'est une affaire de droit commun et, à l'issue de ce procès, la personne poursuivie sera relaxée ou condamnée, mais on saura pourquoi.

D'aucuns font état d'un procès politique, quelle appréciation faites-vous de cette considération?

Ce n'est pas parce qu'on juge quelqu'un qui est investi d'une fonction politique que c'est un procès politique. La question qui se posera c'est : est-ce que dans l'exercice de ses fonctions l'accusé a failli ou pas ? Et, s'il a failli, il sera condamné; et, s'il n'a pas failli, il sera relaxé.

On ne peut pas, sous prétexte que l'on possède un mandat politique, se plaindre lorsqu'on est poursuivi en disant que c'est une affaire politique. C'est une accusation de droit commun de ce que j'ai compris, de détournement de fonds. Et en matière de détournement de fonds, c'est plutôt facile à établir ou à ne pas établir.

On a récemment assisté à la sortie de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui disait ainsi apporter son soutien à Khalifa Sall. Etes-vous favorable à une telle posture ?

Je ne trouve jamais judicieux, lorsqu'on est de la nationalité de l'ancienne puissance coloniale, de donner des leçons à un pays sur la manière dont sa justice est rendue.

Je vous ai dit que pour moi, Monsieur Khalifa Sall était présumé innocent jusqu'à ce qu'une décision le condamnant intervienne. Mais, tant qu'une telle décision n'intervient pas, il est présumé innocent.

Donc, je trouve toujours stupéfiant que ceux qui ne connaissant pas une procédure viennent expliquer que quelqu'un est coupable ou quelqu'un est victime d'une machination.

Je pense que Mme Hidalgo aurait bien était inspirée de se taire. Et j'ajouterai que le fait d'être membre d'un Parti socialiste ne constitue pas une immunité en matière judiciaire. Qu'elle laisse la justice du Sénégal faire son travail.

Lors du procès, il a été refusé à la ville de Dakar sa qualité de partie civile alors que les avocats de Monsieur Khalifa Sall souhaitaient, eux aussi, la mise à l'écart de l'Etat dans cette affaire. Quelle est votre appréciation ?

Je me garderai bien de prendre position. Ce que je peux dire, ayant l'habitude de ce type d'affaires, c'est qu'en France, nous avons un système, qui je trouve, est juste. Quand on vous accuse de détournement dans votre mairie, il est rare que la mairie que vous dominez vienne vous poursuivre.

Dans ce cas-là, nous avons instauré en France une procédure spéciale, c'est-à-dire que tout contribuable de la Commune, s'il estime que la Commune a été lésée et que la Commune ne poursuit pas l'élu qui la dirige, peut se faire désigner par le tribunal administratif pour exercer en lieu et place l'action civile et je pense que c'est judicieux.

La deuxième chose, c'est évidemment à partir du moment où une Commune est susceptible de recevoir de l'argent public, des fonds publics, par le biais de subventions ou de dotations et que l'argent de la Commune est évidemment dissipé, bien entendu l'Etat a vocation à réclamer des comptes à celui qui a fait de l'usage des fonds publics un mauvais usage ou un usage frauduleux.

Je vous explique ce que c'est le droit français, je ne connais pas assez mieux le droit sénégalais pour m'y immiscer. Mais, il y a le bon sens. On imagine mal que le maire poursuivi puisse être à la fois poursuivi et partie civile contre lui-même, donc là il y a une difficulté.