Congo-Kinshasa: Nouveau Rapport de HRW - Montée des violences préélectorales au pays

La violence politique et les mesures de répression du gouvernement sont poursuivies en 2017, alors que le Président Joseph Kabila s' maintenu au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle de mandats, qui a pris fin le 19 décembre 2016.

Alors que les retardaient les projets d'organisation d'élections, des gouvernementaux et des membres des forces de sécurité systématiquement cherché à faire taire, réprimer et l'opposition politique, les défenseurs des droits humains et activistes pro-démocratie, les journalistes et les pacifiques. Les forces de sécurité gouvernementales et de groupes armés ont attaqué des civils à travers le pays, avec conséquences dévastatrices.

Un accord de partage du pouvoir conclu sous l'égide de l' catholique et signé fin 2016 appelait à la tenue d'élections avant fin de 2017 et l'adoption d'un certain nombre de mesures pour les tensions politiques, notamment la libération de politiques. Nombre des principes cardinaux de cet accord ont été grande partie ignorés.

En mars, les évêques catholiques se sont retirés de leur rôle médiateurs. En juin, ils ont imputé la responsabilité des terribles qui affectent le pays dans les domaines de la sécurité, droits humains, de l'économie et de la politique au fait que dirigeants n'avaient pas tenu d'élections conformément à Constitution, et exhorté les Congolais à se mettre « debout» et prendre en main leur destin.

En novembre, quelques jours après que l'ambassadrice des Etats- auprès de l'ONU, Nikki Haley, s'était rendue en RD Congo et appelé Kabila à organiser des élections d'ici la fin de l'année 2018, la commission électorale nationale a publié un calendrier fixant la date du 23 décembre 2018 pour des élections présidentielles, législatives et provinciales, tout en citant de nombreuses susceptibles d'impacter l'échéancier.

Des groupes de la société civile congolaise et les leaders l'opposition politique ont dénoncé ce calendrier, jugeant qu'il s'agissait là que d'une nouvelle manoeuvre dilatoire afin de la présidence de Kabila. Ils ont appelé au retrait de Kabila avant fin de l'année 2017 et proposé une brève transition post-Ka bila vue d'organiser des élections crédibles, menée par des personnes ne pourraient elles-mêmes pas être candidats.

Libertés d'expression et de réunion pacifique

Les forces de sécurité ont tué au moins 62 personnes et arrêté centaines d'autres individus lors de manifestations qui ont éclaté travers le pays entre le 19 et le 22 décembre 2016, suite au refus Président Kabila de quitter le pouvoir à l'issue de son second mandat.

En tout, les forces de sécurité ont tué au moins 171 personnes lors manifestations en 2015 et 2016.

Des travaux de recherche réalisés par HumanRights Watch ont que, fin 2016, des officiers supérieurs des forces de congolaises avaient mobilisé au moins 200 anciens combattants du M23 - leur véritable nombre étant sans doute bien plus élevé- les pays voisins que sont l'Ouganda et le Rwanda afin de Kabila et de réprimer des manifestations anti-Kabila, après les intégrés dans des unités de l'armée et de la police congolaises. combattants du M23 ont de nouveau été introduits dans le pays mai et juillet 2017 afin de les préparer à des « opérations spéciales» de protection du président.

Tout au long de 2017, des agents du gouvernement et des forces sécurité ont systématiquement et à maintes reprises interdit manifestations de l'opposition, fermé des médias et empêché dirigeants de l'opposition de se déplacer librement. Ils emprisonné plus de 300 dirigeants et partisans de «opposition, journalistes, défenseurs des droits humains et pro-démocratie, dont la plupart ont par la suite été libérés. Un nombre d'entre eux ont été détenus dans des lieux secrets, sans d'inculpation ni d'accès à leurs familles ou à des avocats. D' ont été poursuivis justice sur la base de chefs d'accusation fabriqués de toutes pièces.

Beaucoup ont été arrêtés alors qu'ils planifiaient ou venaient lancer des manifestations pacifiques, ce qui a souvent empêché tenue de ces manifestations. Lorsque des manifestations de plus ampleur ont été organisées, les forces de sécurité ont fait usage gaz lacrymogènes et, dans certains cas, tiré à balles réelles disperser les manifestants. Le 30 octobre, les forces de sécurité tué cinq personnes, dont un garçon de 11 ans, et en ont blessé autres lors d'une manifestation à Goma.

Les forces de sécurité ont tué au moins 90 personnes dans le d'une répression visant les membres de la secte politico- Bundu dia Kongo (BDK) à Kinshasa et dans la province du Kongo entre janvier et mars, ainsi qu'en août. Certains des membres de ont aussi eu recours à la violence, tuant au moins cinq agents police.

En juillet, à Lubumbashi, des hommes armés non identifiés ont sur un juge et ont failli le tuer; celui-ci refusait de rendre jugement contre Moïse Katumbi, leader de l'opposition et déclaré à l'élection présidentielle.

Les autorités ont empêché des journalistes internationaux et de faire leur travail, notamment en les arrêtant, en leur l'accès ou en confisquant leur matériel et en supprimant des images.

Au moins 40 journalistes ont été détenus en 2017. Le gouvernement fermé des médias congolais et a périodiquement restreint l'accès réseaux sociaux. En août, les autorités ont rétabli le signal de France Internationale (RFI) à Kinshasa après neuf mois de coupure, mais, en juin, elles ont refusé de renouveler l'accréditation l'envoyée spéciale

Attaques menées contre des civils par des groupes armés et les gouvernementales

Entre août 2016 et septembre 2017, des actes de violence les forces de sécurité congolaises, des milices soutenues par gouvernement et des groupes armés locaux ont fait jusqu'à 5 000 dans la région du Kasaï, dans le sud du pays. Six cents écoles ont attaquées ou détruites et 1.4 million de personnes ont été de leurs foyers, y compris 30 000 réfugiés qui ont fui en Angola. de 90 fosses communes ont été découvertes dans la région; on que la majorité d'entre elles contiennent les corps des civils et militants tués par les forces de sécurité gouvernementales qui ont recours à une force excessive contre des membres ou des de milices présumés.

En mars, deux enquêteurs des Nations Unies-Michael Sharp, nationalité américaine, et Zaida Catalan, de double suédoise et chilienne-ont été sommairement exécutés par un d'hommes armés alors qu'ils enquêtaient sur les graves violations droits humains dans la région du Kasaï. Les conclusions des de HumanRights Watch et d'un rapport de RFI s'orientent vers responsabilité du gouvernement pour ce double meurtre. Un entaché de graves irrégularités contre des suspects dans l' s'est ouvert en RD Congo en juin 2017.

Dans la province du Tanganyika, dans le sud-est du pays, plus de personnes ont été tuées, 250000 autres déplacées, et de villages et camps de déplacés ont été incendiés lors de intercommunautaires entre juillet 2016 et septembre 2017.

Plus de 100 groupes armés restaient actifs dans les provinces Nord-Kivu et du Sud Kivu, dans l'est de la RD Congo, et beaucoup continué de s'en prendre aux civils, notamment les démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et des groupes Nyatura, les Forces démocratiques alliées (AltiedDemocratie Forces, ADF), le groupe armé Nduma Défense du Congo-Rénové (NDC-R), groupes MaïMaïMazembe, Charles et Yakutumba en plusieurs groupes burundais. Bon nombre de leurs commandants ont été impliqués dans crimes de guerre, y compris des massacres ethniques, des viols, recrutement forcé d'enfants et des pillages.

Une nouvelle coalition de groupes armés au Sud-Kivu connue sous nom de Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du (CNPSC) a eu de multiples affrontements avec l'armée congolaise et pris le contrôle de plusieurs villages sur les rives du Tanganyika. L'objectif déclaré de ce groupe est de renverser gouvernement de Kabila qui, d'après cette coalition, est suite au refus de Kabila de se retirer en décembre 2016. Plus de 000 personnes ont été déplacées depuis le début des combats en juin l'armée congolaise aurait arrêté des dizaines de membres de jeunesse locale soupçonnés d'entretenir des liens avec la coalition.

Toujours dans la province du Sud-Kivu, des individus dont on qu'il s'agissait de membres des forces de sécurité congolaises utilisé une force excessive pour réprimer une manifestation Kamanyola en septembre, tuant environ 40 réfugiés burundais et blessant plus de 100 autres.

La situation humanitaire en RD Congo s'est détériorée, marquée par la plus grande crise de déplacement d' en 2017, par une famine susceptible de frapper 7,7 millions Congolais et par une épidémie de choléra qui s'est propagée à le pays. Entre-temps, le financement humanitaire international atteint son niveau le plus bas depuis dix ans.

Justice et obligation de rendre des Le 26 juillet, un chef de milice, NtaboNtaberiSheka, s'est prisonnier auprès de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix l'ONU dans le pays, qui l'a ensuite remis entre les mains responsables du système judiciaire congolais. Sheka, impliqué dans nombreuses atrocités commises dans l'est de la RD Congo, était « d'un mandat d'arrêt de la justice congolaise depuis 2011 pour contre l'humanité pour viols massifs. Son procès n'avait pas commencé au moment de la rédaction des présentes.

Les autorités ont continué de détenir en résidence surveillée le de guerre Gédéon KyunguMutanga, qui s'est rendu en octobre 2016, ce, au lieu de le transférer vers une prison pour qu'il y purge reste de sa peine pour crimes contre l'humanité prononcée en 2009.

Sylvestre Mudacumura, le commandant militaire du groupe armé FDLR, est toujours en liberté. La Cour pénale internationale (CPI) émis un mandat d'arrêt à son encontre en 2012 pour différents chefs, savoir attaque contre la population civile, meurtre, mutilation, traitement cruel, viol, torture, destruction de biens, pillage atteinte à la dignité de la personne, crimes qu'il aurait commis l'est de la RD Congo en 2009 et 2010.

Le procès «de Bosco Ntaganda devant la CPI se poursuit; il est de 13 chefs de crimes de guerre et de cinq chefs de crimes l'humanité qu'il aurait commis en 2002 et 2003 en Ituri, province nord-est de la RD Congo.

Principaux acteurs internationaux

Le 29 mai, l'Union européenne a annoncé l'imposition de ciblées à l'encontre de huit hauts responsables de la sécurité et gouvernement congolais et d'un chef de milice impliqués longtemps dans de graves abus en RD Congo. Le 1er juin, les États- ont prononcé des sanctions ciblées à l'encontre du général Olenga, chef d'état-major personnel du Président Kabila, ainsi d'un complexe touristique en périphérie de Kinshasa, propriété général Olenga. Les sanctions consistent en des interdictions voyager, des gels d'avoirs et une interdiction de mettre des fonds des ressources économiques à la disposition des personnes et l'entité inscrites sur la liste, ou de se livrer à des avec elles.

En juin, l'ancien Secrétaire général de l'ONU Kofi Annan et anciens présidents d'États africains ont lancé un «appel urgent» Kabila et aux autres dirigeants congolais en faveur d'une pacifique et démocratique. Ils ont mis en garde contre le « danger» qui menace l'avenir du pays. Toujours en juin, le Conseil droits de l'homme des Nations Unies a autorisé l'ouverture d' enquête internationale sur les violences commises dans la région Kasaï. En septembre, le Conseil a également décidé de continuer surveiller de près la situation qui règne dans le pays pendant une année, et de renforcer cette surveillance, y compris dans contexte du processus électoral.