Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le pays et l'Unesco échangent sur les priorités du gouvernement

La question a été au centre de l'entretien entre le ministre de tutelle, également président de la commission nationale congolaise pour l'Unesco, Bruno Jean Richard Itoua, et une délégation de l'Unesco, conduite par sa représentante au Congo, Ana Elisa de Santana Afonso, le 23 janvier à Brazzaville.

Accompagnée du coordinateur régional de l'éducation au bureau de Yaoundé, Hilaire Mputu, et de Fatou Niang, de l'Unesco/ Paris, Ana Elisa de Santana Afonso a évoqué avec le ministre Bruno Jean Richard Itoua la révision et l'évaluation de la Stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025 et l'excellence au niveau de l'enseignement supérieur, notamment la mise en place d'une agence d'assurance qualité. Il s'agit de la question de l'adéquation entre la formation et l'emploi et tout autre sujet portant sur l'orientation scolaire.

« Nous sommes en ce moment en train de soutenir la mise en place d'une plate-forme de formation des enseignants. Jusqu'à présent, nous avons formé huit cents enseignants en Technologies de l'information et de la communication (TIC) et en Technologies de l'information et de la communication appliquées à l'éducation (TICE) », a expliqué la représentante de l'Unesco au Congo.

Intitulé "Fonds en dépôt de Chine pour améliorer la formation des enseignants en vue de combler le fossé de la qualité de l'enseignement en Afrique", ce projet est financé par la Chine à hauteur de huit millions de dollars (environ quatre milliards F CFA). Ceci dans le cadre de l'accord de fonds en dépôt passé entre l'Unesco et la Chine pour le soutien des activités de cette organisation onusienne en faveur de l'éducation en Afrique.

En effet, selon Ana Elisa de Santana Afonso, grâce à ce projet dont le coût est estimé à plus de neuf cent mille dollars, plus de quatre mille pages ont été élaborées dans les domaines variés au Congo. De même, une bibliothèque virtuelle a été mise en place et des salles pour la formation présentielle des enseignants équipées dans six localités du pays.

Interrogée par la presse sur l'impact du retrait des Etats-Unis d'Amérique, les projets en cours dans le pays, la représentante de l'Unesco au Congo a dit qu'à la longue il faudrait trouver d'autres alternatives au retrait des Etats-Unis et d'Israël qui l'annoncé à la fin de l'année. « Mais, nous sommes prêts à poursuivre les missions qui sont les nôtres avec les ressources que nous pourrons mobiliser. Nous faisons ici un appel pour ce qui concerne le Congo, à tous les mécènes, à tous les partenaires pour contribuer au développement de l'éducation avec l'Unesco mais aussi avec toutes les autres agences du système des Nations unies qui œuvrent également dans ce domaine », a invité Ana Elisa de Santana Afonso.