La conservation des ressources halieutiques de la baie de Loango a donné lieu à un atelier qui s'est déroulé, du 22 au 23 janvier, à Pointe-Noire.

La rencontre a réuni les principaux partenaires techniques susceptibles d'intervenir dans le Projet aire marine prtotégée de la baie de Loango. A cet effet, les participants ont axé leurs travaux sur les présentations d'ordre général sur le contexte, la problématique, les objectifs et le cadre des résultats du projet; la présentation du plan de participation des parties prenantes; les travaux des groupes thématiques; la présentation et examen du plan de travail et du budget du projet.

Après avoir circonscrit la zone d'intervention du projet, à savoir la baie de Loango qui couvre la côte atlantique à 20 km au nord de Pointe-Noire entre le Cap de Loango (la Pointe-indienne) et l'embouchure du fleuve Kouilou, le directeur général du projet, Constantin Mbessa, a retracé le contexte historique de ce site, ses atouts, les menaces qui pèsent sur les écosystèmes, la biodiversité et l'environnement, les opportunités existantes aux plans scientifique et culturel.

La baie de Loango présente de nombreux atouts au plan écologique, socio-économique et socio-culturel. Cependant, de nombreuses menaces, notamment l'érosion côtière, la surexploitation des ressources halieutiques, la pollution marine, la prédation des œufs des tortues, le développement des projets industriels, pèsent sur les ressources biologiques et l'environnement de ce site. L'objectif du projet Aire marine protégée est d'assurer la conservation des ressources halieutiques de la baie de Loango à travers la protection participative de l'habitat des tortues marines.

A l'issue des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées: pour l'équipe du projet, mutualiser les compétences et les ressources entre les différentes parties prenantes pour la mise en place d'un observatoire de suivi de la biodiversité terrestre, marine et côtière, harmoniser les missions, les valeurs, les principes d'action et les méthodologies des groupes de travail thématique et enfin renforcer la composition des groupes thématiques. A l'endroit du gouvernement, prendre spécifiquement en compte les externalités liées au développement des projets industriels dans la baie de Loango. Enfin en direction des autres parties prenantes, apporter leurs contributions multiformes dans la mise en oeuvre du projet, prendre le relais de l'équipe de coordination du projet dans la sensibilisation des autres parties prenantes.

Patronnant la clôture de cet atelier, le secrétaire général du département du Kouilou, Jean Didier Koumba, a souligné la forte volonté politique du gouvernement d'assurer la diversification de l'économie nationale à travers la gestion durable des ressources naturelles. « Cette volonté politique est illustrée par la mise en œuvre de plusieurs initiatives parmi lesquelles on peut noter le Fonds bleu, projet pour lequel le président de la République s'investit personnellement. Le projet de création du complexe d'aires protégées Conkouati-Dimonika, ainsi que le projet Aire marine protégée de la baie de Loango mis en œuvre avec l'appui financier du fonds mondial pour l'environnement, sont l'expression de la volonté politique du gouvernement congolais d'œuvrer pour la gestion durable des ressources naturelles », a-t-il indiqué. Ce projet est appuyé par Global environment facility, le Programme des Nations unies pour l'environnement et le ministère des Eaux et forêts.