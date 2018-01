Sénégal: Aminata Touré - « C'est le moment d'être optimiste pour l'Afrique »

C'est un réel paradoxe que les jeunes africains vivent actuellement entre l'angoisse de se créer un avenir meilleur et la forte tentation à émigrer. Mais, pour l'ancien Premier ministre Aminata Touré, il y a de plus en plus de raisons d'être optimiste pour l'Afrique.

L'Afrique continue à payer un lourd tribut avec l'immigration clandestine. Sur les 3000 femmes nigérianes arrivées, en 2016, en Italie, 80% sont victimes de la traite des êtres humains, plus de 10 000 enfants africains sont portés disparus ou victimes de maltraitance, s'ils ne versent pas dans la criminalité ou le grand banditisme.

Le décompte macabre a été fait, hier, par l'ancien Premier ministre Aminata Touré à l'occasion de la première conférence des « Vendredi de Sup de Co » de l'année 2018 axée sur le thème : « La traite des êtres humains, l'immigration et les droits de l'Homme ».

Revenant sur le cas spécifique de la Libye, Mme Touré a noté que « ces crimes barbares » ne doivent pas restés impunis. Car, selon elle, le dernier recensement, effectué entre octobre 2016 et mars 2017, estiment à 380 000 les migrants.

« Mais, les chiffres réels tournent autour de 700 000 à 1 million de migrants en Libye », a relevé cette ancienne directrice du département Droits humains du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap). Elle a indiqué que l'immigration clandestine n'est guère le propre des Africains.

« La plupart des images que nous observons ne correspondent pas avec les chiffres d'immigration. Les Africains constituent une part infime des migrants en Europe. Et dans le continent, ceux qui partent représentent une infime partie qui essaie d'aller en Europe », a expliqué Aminata Touré.

Elle a néanmoins invité les jeunes à croire en eux et à leur continent. D'autant plus que, selon elle, « l'Afrique est la dernière frontière en termes d'investissements ». Insistant sur cette donne, Mme Touré a affirmé que l'Afrique devient le terrain d'opportunités pour les investisseurs.

« A l'heure actuelle, le continent est « la destination privilégiée » des capitaux devant le Brésil ou la Chine. Il n'y a aucune raison d'aller mourir en mer et dans le désert alors que les capitaux essaient de venir investir en Afrique », a-t-elle argumenté.

Pour ce qui est du Sénégal, elle a expliqué qu'il y a des raisons d'être optimiste avec un taux de croissance de 6,5 % enregistré par le pays en 2016. Il s'y ajoute les nombreuses perspectives avec les découvertes de gaz et de pétrole.

« C'est le moment d'être optimiste pour notre pays et pour le continent », a signalé l'invitée de Sup de Co.Le Pdg de Sup de Co, Aboubacar Sadikhe Sy, a, pour sa part, estimé qu'il y a énormément de choses à faire au Sénégal et en Afrique.

« Refusez qu'on vous trompe en disant à chaque fois que le pays est difficile », a-t-il lancé aux étudiants. Selon lui, ce qui reste à faire, c'est d'impulser une nouvelle dynamique dans l'exécution des politiques publiques. « Dans ce domaine, il y a urgence », a toutefois reconnu M. Sy.