Congo-Brazzaville: Climat des affaires - Le pays se dote d'un guide électronique d'investissement

Créée en 2014, l'API a pour missions de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'investissement à travers les activités de promotion et de facilitation des investissements privés, de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires, de concevoir et promouvoir une image de marque de nature à attirer les investisseurs potentiels au Congo.

Le guide électronique a été élaboré avec l'appui de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA). Ces deux organisations onusiennes ont contribué à la réalisation des guides électroniques des investissements de plusieurs pays d'Afrique francophones et anglophones, parmi lesquels le Burkina Faso et le Rwanda.

Appelée guide électronique de l'investissement au Congo, l'interface rendue disponible par l'API comporte des données nécessaires pour investir en terre congolaise. On peut y trouver des renseignements sur le centre de formalités des entreprises, les douanes, les impôts, le foncier, les mesures incitatives à l'investissement ainsi que les régimes d'investissement privilégiés et d'autres informations.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.