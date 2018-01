Gabon: Fibre optique - L'interconnexion entre le Congo et le Gabon prévue fin mars

L'annonce a été officiellement faite, le 24 janvier à Brazzaville, par le coordonnateur national du projet Central african backbone (Cab), Yvon Didier Miéhakanda.

L'information fait suite à une réunion technique tenue le 19 janvier à Libreville, au Gabon, entre les experts des deux pays. Cette séance d'harmonisation a permis à la partie gabonaise d'annoncer la fin de l'implémentation de son réseau à haut débit, désormais prêt à être relié à celui du Congo, dont les travaux ont été achevés, le 20 décembre dernier.

Conduite par Yvon Didier Miéhakanda, la délégation congolaise était composée de Rolland Andely, conseiller à l'Economie numérique du ministre congolais des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. La partie gabonaise, quant à elle, a été représentée par Axcèle Kisangou-Mouélé, directeur général de la Société de patrimoine des infrastructures numériques (Spin).

La concertation technique qu'a connu la participation des experts des deux pays a eu le privilège de statuer sur l'état d'avancement de la construction des deux réseaux et de leur mise en service. Selon Yvon Didier Miéhakanda, il ne reste plus que 150 m de liaison en fibre optique pour connecter les deux réseaux.

« Le travail que nous avons fait jusqu'ici est plus difficile et important que l'interconnexion. Nous avons deux chambres de part et d'autres de chaque point de connexion, espacées de 150 m. C'est juste creuser et mettre de la fibre optique. C'est environ deux semaines de travaux », rassure le coordonnateur du projet Cab Congo.

A en croire Yvon Didier Miéhakanda, les techniciens des deux équipes sont déjà sur le terrain afin de préparer cette interconnexion. Pour finaliser ce processus tant sur le volet technique que juridique et administratif, les deux parties ont convenu d'organiser, à Brazzaville, le 20 février, un comité mixte paritaire. Avec tous les experts et parties impliqués, à l'instar des régulateurs et coordonnateurs des projets Cab des deux pays, il devra statuer sur la gouvernance de ce partenariat et sur l'ensemble des questions relatives à la détermination des matières technique, administrative et financière devant sous-tendre cette coopération interétatique d'interconnexion physique des infrastructures numériques.

Ce comité procèdera également aux négociations et à la rédaction des conventions d'interconnexion, des accords commerciaux et ceux dits de « peering », annonce-t-on. Il se penchera, par ailleurs, sur les détails de l'inauguration prévue pour fin mars, au village Lekoko, au Gabon, à la frontière avec le Congo. C'est dans cette même localité, de l'autre côté du Congo, que s'est déroulée, le 22 décembre 2017, la cérémonie de remise officielle de cette infrastructure à fibre optique par le Cab au ministre de tutelle.

« Ce n'était pas de l'interconnexion comme certains ont pu le penser. Notre réseau étant terminé, nous procédions à la présentation et à sa remise officielle », rappelle Yvon Didier Miéhakanda.

Le but de cette interconnexion, au-delà du fait qu'elle fournira une sortie internationale supplémentaire en plus de celle du câble Wacs, est d'être un véritable outil d'intégration sous-régionale. Au nombre des avantages: la transmission de données d'un pays de la sous-région à un autre sans transiter par les câbles sous-marins internationaux ; l'augmentation du taux de pénétration de l'Internet à haut débit et la dissémination de la connectivité internationale sur l'ensemble du territoire des Etats concernés.

Après cette première phase du projet Cab destiné à relier le Congo au Gabon d'un coût de quinze milliards F CFA, cofinancé par le Congo et la Banque mondiale, le projet a entamé les études de la deuxième phase, dit réseau nord. Ce sont les interconnexions avec le Cameroun, dont la fin des travaux est prévue pour fin 2019 et avec la Centrafrique, où il sera question d'une fibre optique sous-fluviale dans le lit de la Sangha. L'appel d'offres pour recruter le constructeur sera lancé le mois prochain, a indiqué le coordonnateur du projet Cab Congo.