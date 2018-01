Congo-Kinshasa: Football et souvenir - Le gouvernement commémore le premier titre des Léopards à la CAN 1968

Le capitaine des Léopards 1968, Nicodème Kabamba, a remis à Bruno Tshibala une réplique du trophée à l'ouverture de la cérémonie, avant la projection d'un enregistrement de la visite de différentes tombes des héros disparus. Parmi ceux qui sont encore là, on a noté la présence de Mungamuni « L'homme d'Asmara », Kalambayi, Mana le ventilateur (Léopards 1974), etc. Journaliste sportif et reporter à l'époque, Pierre Célestin Kabala Mwana Mbuyi et une autre icône de la presse sportive au pays, François Siki Ntetani, ainsi qu' Emile Ngoy, actuel président de la Fédération congolaise de lawn-tennis, ont livré chacun quelques témoignages poignants de l'époque alors qu'ils étaient tous très jeunes, un moment de raffermissement du moral sportif. Le Premier ministre a promis le soutien du gouvernement de la République à ces héros qui ont porté haut sur le continent l'étendard du pays dans le domaine sportif, particulièrement le football.

A l'occasion donc du cinquantenaire de cette victoire historique, le ministre des Sports, Papy Niango (qui n'était même pas encore né à cette époque), a organisé une cérémonie de commémoration à l'Hôtel Béatrice à Kinshasa, sous le patronage du Premier ministre. Ce dernier a tenu personnellement à rendre hommage aux vaillants Léopards, vainqueurs de la CAN 1968. Les Léopards champions d'Afrique en 1974 en Égypte et mondialistes en Allemagne la même année ont également été associés à cette fête.

L'histoire reste gravée dans les annales du football de la République démocratique du Congo (RDC). Le 21 janvier 1968, les Léopards offraient au pays son premier titre continental. En finale de la Coupe d'Afrique des nations (RDC), les fauves congolais battaient les favoris, les Black Stars du Ghana, par un but à zéro, avec une merveille signée Pierre Kalala Yaoundé, d'une frappe en drop-shoot après un amorti de la poitrine sur une longue balle de Tshimanga. Et le 23 janvier 1968, la délégation des Léopards communiait dans la liesse avec la population au pays lors de leur retour d'Addis-Abeba. Depuis, cette date a été décrétée journée nationale du sport en RDC.

