Sénégal: Marche nationale de la Cnts - Les travailleurs réclament de meilleures conditions

Le Sg de la Cnts ajoute que dans les entreprises, il y a des « abus flagrants » sur les droits des travailleurs avec à la clé un licenciement tous azimuts de délégués du personnel. Dans les secteurs bancaires et des télécommunications, dénonce Mody Guiro, des sociétés qui font des milliards de bénéfices ne recrutent plus. « Elles abusent avec des contrats à durée déterminée et des contrats de stage », déplore-t-il.

Leur secrétaire général, Abdoulaye Rose Dieng, dénonce « l'injustice salariale » dont les travailleurs de ce secteur sont victimes. Selon lui, les travailleurs de la pêche et de l'aquaculture sont « les plus mal payés » alors qu'ils nourrissent la population sénégalaise.

Beaucoup d'entreprises, dit-il, sont en difficulté. Parmi ce lot d'entreprises figure la société Etaperu, spécialisée dans la vente de matériel industriel et de pièces détachées automobiles. Les travailleurs réclament 15 mois de salaire. D'après un des leurs, Mme Sène, depuis octobre 2016, ils n'ont plus reçu de salaire.

Dans les entreprises, les salaires ne tombent plus à temps, les accords que le gouvernement a signés avec les enseignants depuis plus de deux ans ne sont pas respectés.

